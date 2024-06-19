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Tehdit ve şantaja geçit yok! Adalet Bakanlığı duyurdu: Hakim Gül A. açığa alındı

Giriş: 19.06.2024 22:00 Güncelleme: 19.06.2024 22:03
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Tehdit ve şantaja geçit yok! Adalet Bakanlığı duyurdu: Hakim Gül A. açığa alındı

Adalet Bakanlığı: Adana Adliyesi'nde görevliyken tehdit ve şantaj olaylarına adı karıştığı ifade edilen Hakim Gül A. açığa alındı.

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