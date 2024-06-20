HDP’li başkanlar için hesap vakti! Parti binasından PKK’ya bağış sandığı çıkmıştı | Silahlı eğitim de almış

EYLEMLERİN TALİMATINI VERİYORDU



Sabah'ın haberine göre İlk iddianamede, gizli tanık Dokuz'un ifadeleri de yer aldı. İfadesinde, Berna Çelik'in KCK Ege Bölgesi sorumlusu olduğunu ve örgütün mali yapısı ile diğer yapıların hepsinin Çelik'e bağlı olduğunu öne süren Dokuz, "Ege Bölgesi'nde yapılan eylemlerin talimatını Berna Çelik verir.