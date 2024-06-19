Gazze'de insanlık dışı katliam! Siyonist medyası soykırımı itiraf etti: Refah Sınır Kapısı kullanılamaz halde
Gazze'deki insanlık dışı sivil katliamını sürdüren işgalci İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah Sınır Kapısı'nın Filistin tarafının tamamen yıkıldığını ve kullanılamaz halde olduğunu duyurdu.
Katil İsrail ordu radyosunun X platformundaki hesabından yayımlanan video görüntüde, İsrail güçlerinin Refah Sınır Kapısı'nda gerçekleştirdiği büyük yıkım görüldü.
Videoda, ana salonun yerle bir edilmiş, çevre binaların da yıkılmış olduğu gözlemlendi.
Ordu, görüntülere ilişkin açıklamasında, "Refah Sınır Kapısı'nın böyle göründüğünü; İsrail 401. tugayının bir gecede ele geçirmesinden sonra tamamen yıkıldığı ve kullanılmaz hale geldiğini" aktardı.
Sınıra göreceli yakınlığı nedeniyle ordunun sınır kapısını durak ve dinlenme noktası olarak kullandığı kaydedildi.
Ordu ayrıca Mısır-Gazze Şeridi sınırındaki Philadelphia Koridorunu'n da "iyi kontrol edildiğini" belirtti.
Açıklamada, İsrail ordusunun Philadelphia Koridoru'nu "uzun süre nasıl ellerinde tutacağı üzerinde düşünmeye başladığı" belirtildi.
Görüntüde, İsrail ordusuna ait buldozerinin Philadelphia Koridoru yakınındaki yapıları yıktığı ve İsrail'in Refah saldırısı başlamadan önce zorla yerinden edilmiş Filistinlilerin aceleyle terk etmek zorunda kaldıkları çadırlar kameraya yansıdı.
Radyo haberinde bu görüntülere ilişkin ise "İşte, İsrail ordusunun bölgeye girmesinden önce Refah'ta neler olduğuna dair bir hatırlatma; yerinden edilmiş kişiler ve mültecilerin kullandığı şu anda hala tamamen boş olan devasa çadırlar" ifadesine yer verildi.
Bölgedeki çatışmalara ilişkin ise İsrail askerlerinin patlayıcı yerleştirilmiş binaların bulunduğu Refah'ta büyük bir zorlukla karşı karşıya olduğu kaydedildi.
7 MAYIS'TAN BU YANA İNSANİ YARDIMA SOYKIRIM!
İşgalci İsrail ordusu, 7 Mayıs'ta Gazze'nin Refah bölgesine kara saldırısı başlatarak Mısır ile olan sınır kapısının Gazze tarafını ele geçirdiğini duyurmuştu.
Refah Sınır Kapısı, bölgede İsrail işgalinin başladığı 7 Mayıs'tan bu yana kapalı tutuluyor.
Gazze Şeridi'nin İsrail haricinde dış dünyaya açılan tek kapısı durumundaki Refah Sınır Kapısı'nın kapalı olması, gıda sıkıntısıyla karşı karşıya bulunan Gazze'ye insani yardım girişlerini önemli ölçüde etkiliyor.
PHILADELPHİA KORİDORU
"Selahaddin Koridoru" olarak da bilinen ve Gazze ile Mısır sınırında yer alan koridor, 1979'da Mısır ile İsrail arasında imzalanan "Camp David" anlaşması kapsamında tampon bölgede yer alıyor. Koridor, 14,5 kilometre uzunluğunda, birkaç yüz metre genişliğinde ve Akdeniz'den başlayıp Kerem Ebu Salim Sınır Kapısı'na kadar uzanıyor.
"Camp David" anlaşmasına göre, Philadelphia Koridoru Filistin toprakları arasında yer alıyor ancak belirli sayıdaki (180 zırhlı araç 4 bin asker) İsrail güçlerinin kontrolüne bırakıldı. Sınırın öbür tarafında ise hafif silahlı Mısır polisinin bulunmasına izin verildi.
Philadelphia Koridoru, Ağustos 2005'te İsrail'in Gazze Şeridi'nden çekilmesine kadar İsrail güçlerinin kontrolünde kaldı ve bu tarihte Avrupa Birliği'nden gözlemcilerin huzurunda Filistin yönetimine teslim edildi. Eylül 2005'te İsrail ile Mısır arasında 1979 Barış Anlaşması'nın güvenlik maddesine ek olarak söz konusu koridorla ilgili anlaşma yapıldı.
Anlaşmada, Mısır'ın Gazze sınırında terör, kaçakçılık ve tünellerin tespiti gibi görevlerden sorumlu 750 sınır muhafız askeri bulundurması ve İsrail güçlerinin çekildiği Philadelphia Koridoru'nun Filistin yönetimine teslim edilmesi yer aldı.
Filistin'de 2006'da yapılan seçimleri Hamas'ın kazanması ve kısa süre sonra Gazze'de kontrolü sağlamasının ardından Philadelphia Koridoru da Hamas yönetiminin kontrolüne geçti. İsrail'in abluka uygulamasının sonucu olarak Gazze'de söz konusu koridor üzerinde Mısır'a açılan çok sayıda tünel inşa edildi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Babalar Günü'nde Babaları Ağlatacak Mesajlar! Resimli, Duygusal, Komik, Unutulmaz, Anlamlı Babalar Günü Sözleri: 2024'ün En İyileri
- Gizli Boya Kutusunu Görebilen Var mı? Dikkat Ustalarına Meydan Okuyoruz!
- LOKUM GİBİ KAVURMA TARİFİ | Düdüklüde gerçek kavurma nasıl yapılır? Yumuşacık, koyun, kuzu, dana kavurma püf noktası...
- Kurban Keserken okunacak dua ve tekbirler (Diyanet) | Kurban Keserken Tekbir nasıl getirilir? Dua nasıl okunur? Büyükbaş-Küçükbaş...
- Türk boylarından hangisine mensupsunuz? Şehir şehir soyağacı ortaya çıktı: Hemen öğrenin!
- Bayramda marketler açık mı, çalışıyor mu? 2024 BİM, A101, ŞOK Market Kurban Bayramı çalışma saatleri
- Kurban Bayramı Mesajları 2024: 🐄🐑Resimli, dualı, hadisli, kısa, uzun, anlamlı Bayram Tebrik Sözleri! Instagram, Facebook...
- Yarın Babalar Günü mü, ne zaman? Babalar Günü ilk kez hangi tarihte kutlandı? Babalar Günü tarihçesi...
- 1991 1994 1998 2008 SGK girişine erken emeklilik tablosu geldi! Erkek-Kadın prim gün yaş hesabı...
- Okullar ne zaman açılacak? Yaz tatili hangi tarihte bitecek? 2024-2025 eğitim öğretim yılı başlangıç tarihi...
- 20-21 Haziran resmi tatil mi? Kurban Bayramı tatili kaç gün sürecek? Resmi ve özel sektör Perşembe, Cuma günleri çalışacak mı?
- Galatasaray’da taş çatlatacak transfer! Fitili ateşledi: O isimle taraftar coşacak