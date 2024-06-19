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Son dakika | Bakan Yerlikaya bayram bilançosunu açıkladı: 26 kişi hayatını kaybetti

ahaber.com.tr DHA
Giriş: 19.06.2024 08:58 Güncelleme: 19.06.2024 09:26
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Son dakika | Bakan Yerlikaya bayram bilançosunu açıkladı: 26 kişi hayatını kaybetti

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kurban Bayramı tatilinin ilk 4 gününde meydana gelen trafik kazalarında 26 kişinin hayatını kaybettiğini, 5 bin 345 kişinin yaralandığını bildirdi.

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