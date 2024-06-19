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Başkan Erdoğan Bodrum’da Aliyev ile bayramlaştı

ahaber.com.tr İHA
Giriş: 19.06.2024 17:33
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Başkan Erdoğan Bodrum’da Aliyev ile bayramlaştı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Bodrum’a gelerek Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bayramlaştı.

Bayram tatilini Muğla'nın Marmaris ilçesinde geçiren Başkan Recep Tayyip Erdoğan, helikopterle Bodrum'a geldi.

Bayramın dördüncü günü Başkan Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın Bodrum'daki bir otelde, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüşerek bayramlaştığı öğrenildi.

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