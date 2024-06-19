Başkan Erdoğan Bodrum’da Aliyev ile bayramlaştı

Bayramın dördüncü günü Başkan Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın Bodrum'daki bir otelde, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüşerek bayramlaştığı öğrenildi.

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