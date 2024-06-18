Başıboş köpek dehşetinin adresi Hatay! Markete gitmek isterken hastanelik oldu

"ÇALIŞAMAYACAĞIM MAĞDUR OLDUM"

Aslan, yaptığı açıklamada, markete giderken köpeğin saldırdığını belirterek şöyle konuştu:

"Bu sene köpeklerin yüzünden kaç kişi öldü? Buradan hayvanseverlere sesleniyorum; köpeklere sahip çıkacaksanız evinizde beslersiniz. Ben köpekler yüzünden mecbur muyum acı çekmeye? Samandağ Belediye Başkanı'na da sesleniyorum; lütfen bu köpeklere bir çözüm bulun. Gittikçe çoğalıyor bu köpekler. Çoluk çocuğa saldırıyor. 10 gün çalışamayacağım. Mağdur oldum."