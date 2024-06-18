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Başıboş köpek dehşetinin adresi Hatay! Markete gitmek isterken hastanelik oldu

ahaber.com.tr AA
Giriş: 18.06.2024 22:01 Güncelleme: 18.06.2024 22:17
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Başıboş köpek dehşetinin adresi Hatay! Markete gitmek isterken hastanelik oldu

Son dönemlerde artan sahipsiz sokak köpekleri saldırılarına her geçen bir yenisi daha ekleniyor. Bu kez dehşet Hatay'da yaşandı. Talihsiz kadın markete giderken sokak köpeği saldırısına uğradı. Yaralanan kadın mağdur olduğunu belirterek "Gittikçe çoğalıyor bu köpekler. Çoluk çocuğa saldırıyor. 10 gün çalışamayacağım." dedi.

Hatay'ın Samandağ ilçesinde motosikletiyle seyir halinde olan kadın dehşet dolu anlar yaşadı.

Atatürk Mahallesi Sait Karaali Sokak'ta yaşayan Sakine Aslan, motosikletle markete giderken bir köpeğin saldırısına uğradı.

Köpeğin ısırması sonucu bacağından yaralanan kadın, hastanedeki müdahalenin ardından taburcu edildi.

"ÇALIŞAMAYACAĞIM MAĞDUR OLDUM"

Aslan, yaptığı açıklamada, markete giderken köpeğin saldırdığını belirterek şöyle konuştu:

"Bu sene köpeklerin yüzünden kaç kişi öldü? Buradan hayvanseverlere sesleniyorum; köpeklere sahip çıkacaksanız evinizde beslersiniz. Ben köpekler yüzünden mecbur muyum acı çekmeye? Samandağ Belediye Başkanı'na da sesleniyorum; lütfen bu köpeklere bir çözüm bulun. Gittikçe çoğalıyor bu köpekler. Çoluk çocuğa saldırıyor. 10 gün çalışamayacağım. Mağdur oldum."

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