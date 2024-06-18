CHP’li İBB Başkanı İmamoğlu’ndan Almanya için özel jet! 18 kişilik heyet ile maç izlemeye gitti

BERLİN BELEDİYE BAŞKANI İLE DE GÖRÜŞECEK

İmamoğlu ailesi ve heyetteki diğer isimlerin güvenlik kontrolünden geçmemesi için Almanya Dışişleri Bakanlığı'na bilgi geçildiği öğrenildi. SABAH'ın elde ettiği bilgilere göre İmamoğlu seyahat nedeni olarak "Görüşmeler" notunu iletti. Ekrem İmamoğlu cuma günü Berlin Belediye Başkanı Kai Wegner ile görüşecek. İmamoğlu ailesinin birkaç dün daha kalıp, Türkiye'nin diğer maçlarını da izleyeceği ileri sürülüyor.