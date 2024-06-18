CHP'li İBB Başkanı İmamoğlu'ndan Almanya için özel jet! 18 kişilik heyet ile maç izlemeye gitti
Fondaş gazeteciler ile özel jetle İtalya gezisi yapan CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu bu kez de Kurban Bayramı tatili nedeniyle gittiği Bodrum’dan ailesi ve 18 kişi ile yine özel jetle Almanya'ya gitti. Avrupa Futbol Şampiyonası için Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak’ın Düsseldorf’a Türk Hava Yolları’na ait tarifeli uçakla gittiği, İmamoğlu'nun ise özel jet kiraladığı ortaya çıktı.
Avrupa Türk İş adamları ve Sanayicileri Derneği'nin (ATİAD) bugün düzenleyeceği etkinliğine katılacak olan İmamoğlu ailesi ve beraberindeki 18 kişilik heyet, planlanandan bir gün önce Almanya'ya geldi.
MAÇTAN BİR GÜN ÖNCE GİTTİ
İmamoğlu'nun, Bodrum'da birlikte tatil yaptığı ailesini de yanına alıp Türkiye-Gürcistan maçını izlemek için bir gün önceden Almanya'ya geldiği öğrenildi. Özel jetle maç keyfine çıkan İmamoğlu ailesi ve beraberindeki 14 kişilik heyeti taşıyan TVS 13J uçuş numaralı jet, Türkiye saati ile 07.46'da Bodrum'dan havalandı. Futbol izlemek için özel olarak kiralanan jet, Türkiye saatiyle 10.58'de Düsseldorf'a indi.
BERLİN BELEDİYE BAŞKANI İLE DE GÖRÜŞECEK
İmamoğlu ailesi ve heyetteki diğer isimlerin güvenlik kontrolünden geçmemesi için Almanya Dışişleri Bakanlığı'na bilgi geçildiği öğrenildi. SABAH'ın elde ettiği bilgilere göre İmamoğlu seyahat nedeni olarak "Görüşmeler" notunu iletti. Ekrem İmamoğlu cuma günü Berlin Belediye Başkanı Kai Wegner ile görüşecek. İmamoğlu ailesinin birkaç dün daha kalıp, Türkiye'nin diğer maçlarını da izleyeceği ileri sürülüyor.
18 KİŞİLİK HEYETLE UÇTU
SMARTWİNGS Skytravel şirketine ait Cessna Citation Sovereign C680 tipi özel jette Ekrem İmamoğlu, eşi Dilek, oğlu Semih ve kızı Beren'in dışında şu isimler yer aldı:
Veysel ve Aynur Şenel, Cahit Yüce, Can Akın Çağlar, Zilan Karakurt, Bektaş Kamburoğlu, Mustafa Akın, Sedat Sarp, Yavuz Boylu, Pelin Alpkökin, Fahri Murat Tuncay, Borga Sezer, Mustafa Osman Turan, Onur Günal.
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