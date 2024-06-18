Kurban Bayramı'nda acı bilanço! 3 günde 22 kişi hayatını kaybetti
Son dakika haberine göre İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kurban Bayramı tatilinin ilk 3 gününde yaşanan trafik kazalarında 22 kişinin hayatını kaybettiğini, 4 bin 43 kişinin ise yaralandığını duyurdu.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bayram tatilinin 3'üncü günü, 17 Haziran 2024 Pazartesi günü 824 trafik kazasının meydana geldiğini, 6 kişinin hayatını kaybettiğini, 1327 kişinin ise yaralandığını açıkladı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından bayram tatilinde meydana gelen trafik kazalarına ilişkin yaptığı açıklamada, "Bayram tatili boyunca hız denetimlerimiz radar ile geceleri de sürüyor; 24 saat esasına göre kontrollerimiz devam ediyor. Bayram tatilinin 3'üncü günü, 17 Haziran 2024 Pazartesi günü 24 saatlik sürede; 824 trafik kazası meydana geldi. 6 kişi maalesef hayatını kaybetti. 1327 kişi yaralandı. 375 bin 311 araç denetlendi. 23 bin 857 araca hız ve radar işlemi, 26 bin 786 araca ise diğer işlemler yapıldı. Bayram tatilinin ilk 3 gününde (Cumartesi, Pazar ve Pazartesi) maalesef 22 kişi hayatını kaybetti. 4 bin 43 kişi ise yaralandı. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum" dedi.
UYARILARDA BULUNDU
Bakan Yerlikaya araç sürücülerine de uyarılarda bulunarak, "Denetimlerimizin tek amacı var. Bayram tatiline giden vatandaşlarımızın sağ salim ailelerine kavuşması. Onlara sarılması. Lütfen aşırı hız yapmayalım. Araçlarımızda da otobüslerde de emniyet kemeri takmayı ihmal etmeyelim. Trafik kurallarına uyalım. Yolculuklar sizleri sevdiklerinize kavuşturmak için vardır, ayırmak için değil" ifadelerini kullandı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Babalar Günü'nde Babaları Ağlatacak Mesajlar! Resimli, Duygusal, Komik, Unutulmaz, Anlamlı Babalar Günü Sözleri: 2024'ün En İyileri
- Gizli Boya Kutusunu Görebilen Var mı? Dikkat Ustalarına Meydan Okuyoruz!
- LOKUM GİBİ KAVURMA TARİFİ | Düdüklüde gerçek kavurma nasıl yapılır? Yumuşacık, koyun, kuzu, dana kavurma püf noktası...
- Kurban Keserken okunacak dua ve tekbirler (Diyanet) | Kurban Keserken Tekbir nasıl getirilir? Dua nasıl okunur? Büyükbaş-Küçükbaş...
- Türk boylarından hangisine mensupsunuz? Şehir şehir soyağacı ortaya çıktı: Hemen öğrenin!
- Bayramda marketler açık mı, çalışıyor mu? 2024 BİM, A101, ŞOK Market Kurban Bayramı çalışma saatleri
- Kurban Bayramı Mesajları 2024: 🐄🐑Resimli, dualı, hadisli, kısa, uzun, anlamlı Bayram Tebrik Sözleri! Instagram, Facebook...
- Yarın Babalar Günü mü, ne zaman? Babalar Günü ilk kez hangi tarihte kutlandı? Babalar Günü tarihçesi...
- 1991 1994 1998 2008 SGK girişine erken emeklilik tablosu geldi! Erkek-Kadın prim gün yaş hesabı...
- Okullar ne zaman açılacak? Yaz tatili hangi tarihte bitecek? 2024-2025 eğitim öğretim yılı başlangıç tarihi...
- 20-21 Haziran resmi tatil mi? Kurban Bayramı tatili kaç gün sürecek? Resmi ve özel sektör Perşembe, Cuma günleri çalışacak mı?
- Galatasaray’da taş çatlatacak transfer! Fitili ateşledi: O isimle taraftar coşacak