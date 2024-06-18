9'uncu Yargı Paketi'nde casusluğa özel madde! Çalışma TBMM'ye geliyor
AK Parti tarafından çalışmaları devam eden 9. Yargı Paketi kapsamında casusluk suçuyla ilgili de bir düzenleme de bulunacak. Bu kapsamda olan suçlulara 7 yıla kadar hapis cezası verilebilecek.
MEVCUT TCK MADDELERİ
Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) casusluk ile ilgili 328'inci maddesi "Devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından, niteliği itibarıyla, gizli kalması gereken bilgileri, siyasal veya askerî casusluk maksadıyla temin eden kimseye onbeş yıldan yirmi yıla kadar hapis cezası verilir" hükmünü içeriyor.
Ancak başka bir ülke ve istihbarat örgütleri adam kaçırmak, Türkiye'de bulunan bazı kişileri takip etmek, bilgi-belge toplamak gibi eylemler bu kapsamda değerlendirilemiyor.
YABANCI ÜLKE ADINA SUÇ İŞLEYENLER
AK Parti'nin paketinde TCK'ya yeni bir madde eklenecek. Madde kapsamında Türkiye'de başka ülke ve istihbarat örgütleri adına suç işleyen, adam kaçıran, belge, bilgi toplayanlara 3 ila 7 yıl arasında hapis cezası verilecek. Savaş dönemlerinde ise bu ceza arttırılacak.
Sabah'ın haberine göre yargı paketinde yer alacak bu madde "etki ajanlığı" olarak algılanmış ve tartışmalara neden olmuştu. AK Parti, pakette etki ajanlığı ile ilgili bir değişikliğin yer almadığını belirtmişti.
AK Parti kurmayları TCK'ya eklenmesi öngörülen madde için "Bu düzenlemenin etki ajanlığıyla, Gürcistan'daki düzenlemeyle alakası yok. Gazetecilerin tutuklanacağı gibi şeyler doğru değil. Tamamen yabancı ülkeler adına Türkiye'de suç işleyenlerin tanımı yapılıyor. Çerçeve çok net olarak çiziliyor. Etki ajanlığı olarak algılanacak bir durum yok. Bunlara hapis cezası verilecek" dedi.
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