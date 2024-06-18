9’uncu Yargı Paketi’nde casusluğa özel madde! Çalışma TBMM’ye geliyor

YABANCI ÜLKE ADINA SUÇ İŞLEYENLER

AK Parti'nin paketinde TCK'ya yeni bir madde eklenecek. Madde kapsamında Türkiye'de başka ülke ve istihbarat örgütleri adına suç işleyen, adam kaçıran, belge, bilgi toplayanlara 3 ila 7 yıl arasında hapis cezası verilecek. Savaş dönemlerinde ise bu ceza arttırılacak.

Sabah'ın haberine göre yargı paketinde yer alacak bu madde "etki ajanlığı" olarak algılanmış ve tartışmalara neden olmuştu. AK Parti, pakette etki ajanlığı ile ilgili bir değişikliğin yer almadığını belirtmişti.