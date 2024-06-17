Bakan Fidan’dan Rusya-Ukrayna savaşı mesajı: Barışın kaybedeni olmaz! | Başkan Erdoğan’ın diplomatik arabuluculuğuna vurgu: Türkiye aktif rol oynuyor

"BU SAVAŞ GİDEREK RUSYA VE UKRAYNA ARASINDAKİ BİR SAVAŞ OLMAKTAN ÇIKIYOR"



Savaşın her geçen gün daha da kötüleşebileceğini ve söz konusu konferansın zamanlaması daha iyi olamayacağını aktaran Bakan Fidan, "Savaş devam ettikçe iki büyük riskle karşı karşıyayız. Coğrafi olarak bu savaş Ukrayna'nın ötesine geçebilir. Şimdiden toplumlar arasında krizin derinleştiğini ve küresel düzeyde kutuplaşmanın körüklendiğini görüyoruz. Bu savaş giderek Rusya ve Ukrayna arasındaki bir savaş olmaktan çıkıyor. İkinci olarak, bu yıkıcı konvansiyonel savaşın doğasında kitle imha silahlarını içerme riski var. Bugün burada bu iki riskten kaçınmak ve savaşa son vermek için bulunuyoruz" dedi.



Rusya'nın da barış için öne sürdüğü koşullar olduğunu hatırlatan Bakan Fidan, "Bunlar önemli adımlar ve başlangıç için bir umut ışığı. Ancak her iki taraf da diğer tarafın adımlarını daha geniş bir savaş çabasının uzantısı olarak görüyor" dedi.



Söz konusu konferansı tüm umutlar sona ermeden önce son çıkış olarak nitelendiren Bakan Fidan, "Şunu da belirtmeliyim ki bu konferans, çatışmanın diğer tarafı olan Rusya'nın da salonda bulunması halinde daha sonuç odaklı olabilirdi" dedi.