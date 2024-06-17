17 Haziran 2024, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

Bakanlıktan deniz bahçeleri projesi! Başkan Erdoğan'a sunulacak

ahaber.com.tr
Giriş: 17.06.2024 08:18 Güncelleme: 17.06.2024 08:23
ABONE OL
Bakanlıktan deniz bahçeleri projesi! Başkan Erdoğan’a sunulacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın hazırlıklarını sürdürdüğü Türkiye "Deniz" Projesi kapsamında denizlere yönelik tüm çalışmalar tek çatı altında toplanacak. Proje kapsamında sahillerde deniz bahçeleri kurulurken, Türk karasularında dolaşan 120 bin tekne ve yat da denetim altına alınacak.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör