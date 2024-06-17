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Başkan Erdoğan: Son 21 yılda 7 milyar fidan ve tohumu toprakla buluşturduk

ahaber.com.tr
Giriş: 17.06.2024 16:46
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Başkan Erdoğan: Son 21 yılda 7 milyar fidan ve tohumu toprakla buluşturduk

Başkan Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından "Dünya Çölleşme ve Kuraklıkla Mücadele Günü" için paylaşım yaparken "Son 21 yılda 7 milyar fidan ve tohumu toprakla buluşturduk. Gelecek nesillere daha yaşanabilir bir Türkiye bırakmak için sürdürdüğümüz çalışmalara bundan sonra da kararlılıkla devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

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