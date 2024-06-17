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Afet bölgesinde bayram! Depremzede aile A Haber'i yeni evlerinde ağırladı

ahaber.com.tr - Özel Haber
Giriş: 17.06.2024 17:54
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Afet bölgesinde bayram! Depremzede aile A Haber’i yeni evlerinde ağırladı

6 Şubat tarihinde Kahramanmaraş merkezli asrın felaketi depreminde binlerce canımız hayatını kaybetti. Yaşanan felaketin ardından devlet tüm imkanlarıyla seferber oldu ve TOKİ evlerini bir an önce depremzede vatandaşlara teslim etmek için çalışmalara başladı. A Haber Kurban Bayramı'nda depremzede bir ailenin evine misafir oldu.

Türkiye, 6 Şubat tarihinde büyük bir felaketi yaşadı. Kahramanmaraş merkezli asrın felaketi depremlerinde binlerce bina yıkılırken binlerce canımız da hayatı kaybetti.

Yaşanan acılar hala tazeliğini korurken A Haber Kahramanmaraş'ta depremzede bir ailenin evine misafir oldu.

"6 Şubat'tan bu yana yaşadıklarımız kolay bir şey değil. Yazsak kitap olacak şekilde olaylar yaşandı. Çok hüzünlü zor zamanlar geçirdik. Halen daha dün akşam uyurken çocuğum yataktan aşağı düştü. Tekrar o anı yaşar gibi oldu.

Mutluyuz. Çünkü çadırdan kurtulduk. Çocuklar ufak olduğu için, sivrisinek ve böcek gibi durumlarda bayağı sıkıntı çekiyorduk. Sağ olsun devletimiz bize yardımcı oldu, yuva açtı. Biz de geldik yerleştik."

"İyiyiz, yeni evimize geldik. Mutluyuz, sevinçliyiz… Deprem çok büyük acı bıraktı bizlerde bayağı canımız yandı."

"Asrın Felaketini yaşadık. Yaralar hala daha sarılabilmek değil. Devletimiz de sağ olsun TOKİ evlerine hemen başladı vatandaşlarımızı evlere yerleştirdi. Biraz eksiklerimiz var zamanla o da giderilecek.

Zor zamanımızda devletimiz hep yanımızdaydı. Daha da iyi olacak inşallah."

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