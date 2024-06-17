Afet bölgesinde bayram! Depremzede aile A Haber’i yeni evlerinde ağırladı

"6 Şubat'tan bu yana yaşadıklarımız kolay bir şey değil. Yazsak kitap olacak şekilde olaylar yaşandı. Çok hüzünlü zor zamanlar geçirdik. Halen daha dün akşam uyurken çocuğum yataktan aşağı düştü. Tekrar o anı yaşar gibi oldu.

Mutluyuz. Çünkü çadırdan kurtulduk. Çocuklar ufak olduğu için, sivrisinek ve böcek gibi durumlarda bayağı sıkıntı çekiyorduk. Sağ olsun devletimiz bize yardımcı oldu, yuva açtı. Biz de geldik yerleştik."