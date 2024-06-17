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Yunanistan'a kaçmaya çalışan 5 FETÖ'cü sınırda yakalandı

Giriş: 17.06.2024 15:13 Güncelleme: 17.06.2024 15:14
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Yunanistan’a kaçmaya çalışan 5 FETÖ’cü sınırda yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Türkiye'den Yunanistan'a kaçmaya çalışan 9 kişinin 5'inin FETÖ'cü olduğu tespit edildi. Şahıslar Edirne'de sınırda yakalandı. İşte detaylar...

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