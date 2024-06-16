Yola çıkacaklar dikkat! Bayramın ilk gününde 852 kaza! Bakan Yerlikaya'dan 'kurallara uyalım' çağrısı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Kurban Bayramı tatilinde yaşanan kazalar konusunda vatandaşları uyardı. Bakan Yerlikaya bnayramın ilk gününde 852 trafik kazasının yaşandığını ve bu kazalarda 5 vatandaşın hayatını kaybettiğini belirtti. İşte detaylar...
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 9 günlük Kurban Bayramı tatilinin ilk gününde 852 trafik kazası meydana geldiğini, 5 kişinin hayatını kaybettiğini, 1421 kişinin yaralandığını duyurdu.
Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 9 günlük Kurban Bayramı tatilinde Emniyet ve Jandarma trafik ekiplerinin vatandaşların güvenliği için gerekli önlemleri aldığını, denetimleri büyük bir hassasiyetle sürdürdüğünü kaydetti.
5 VATANDAŞ HAYATINI KAYBETTİ
Yerlikaya, tatilin 1'inci günü olan 15 Haziran Cumartesi günü 852 trafik kazası meydana geldiğini, 5 kişinin hayatını kaybettiğini, bin 421 kişinin yaralandığını belirtti. Yerlikaya, ayrıca 407 bin 731 aracın denetlendiğini, 24 bin 357 araca hız ve radar, 42 bin 720 araca ise çeşitli eksikliklerden işlem yapıldığını kaydetti. Yerlikaya, "Lütfen trafik kurallarına harfiyen uyalım, aşırı hız yapmayalım. Araçlarımızda da otobüslerde de emniyet kemeri takmayı ihmal etmeyelim. Yolculuklar sizleri sevdiklerinize kavuşturmak için vardır, ayırmak için değil. Yolun sonu bayram olsun" ifadelerini kullandı.
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