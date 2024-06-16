"Acemi kasap" bilançosunu Bakan Koca açıkladı: 16 bin kişi sağlık kuruluşlarına başvurdu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kurban Bayramı'nın ilk gününde meydana gelen yaralanmalara ilişkin açıklama yaptı. Bakan Koca şu ifadeleri kullandı:

"Bayramın ilk gününde Ankara'da 1.274, İstanbul'da 840, İzmir'de 416 olmak üzere, ülke genelinde yaklaşık 16.000 kişi kurban kesimi sırasında yaşadığı yaralanmalar sonucu sağlık kuruluşlarımıza başvurdu. Kesimlerin profesyonel kişilerce yapılmaması bu gibi durumlara yol açıyor. Kurbanlarını henüz kesmeyenlerin buna dikkat etmelerini öneriyoruz. Daha ilk günden yaklaşık 16.000 kişi bayramı gönlünce geçiremeyecek."