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"Acemi kasap" bilançosunu Bakan Koca açıkladı: 16 bin kişi sağlık kuruluşlarına başvurdu

ahaber.com.tr
Giriş: 16.06.2024 21:12 Güncelleme: 16.06.2024 21:36
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Acemi kasap bilançosunu Bakan Koca açıkladı: 16 bin kişi sağlık kuruluşlarına başvurdu

Kurban Bayramının ilk günü çok sayıda kasap kurban kesmek isterken kendini yaraladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da bu duruma ilişkin bir açıklamada bulundu. Bakan Koca "Bayramın ilk gününde Ankara'da 1.274, İstanbul'da 840, İzmir'de 416 olmak üzere, ülke genelinde yaklaşık 16.000 kişi kurban kesimi sırasında yaşadığı yaralanmalar sonucu sağlık kuruluşlarımıza başvurdu." dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kurban Bayramı'nın ilk gününde meydana gelen yaralanmalara ilişkin açıklama yaptı. Bakan Koca şu ifadeleri kullandı:

"Bayramın ilk gününde Ankara'da 1.274, İstanbul'da 840, İzmir'de 416 olmak üzere, ülke genelinde yaklaşık 16.000 kişi kurban kesimi sırasında yaşadığı yaralanmalar sonucu sağlık kuruluşlarımıza başvurdu. Kesimlerin profesyonel kişilerce yapılmaması bu gibi durumlara yol açıyor. Kurbanlarını henüz kesmeyenlerin buna dikkat etmelerini öneriyoruz. Daha ilk günden yaklaşık 16.000 kişi bayramı gönlünce geçiremeyecek."

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık Bakanlığı İl Kriz Merkezi tarafından İstanbul genelinde Kurban Bayramı sebebiyle yaşanan trafik kazaları ve yaralanmalar ile ilgili veriler açıklandı.

Toplam 918 vatandaşın kamu hastanelerine ulaştığı belirtilen açıklamada, bu hastalardan 74'ünün 112 Acil Sağlık ambulansları ile uygun hastanelere nakledildiği belirtildi. Bayramın ilk gününde 2 kişinin hayatını kaybettiği de kaydedilen verilere göre, 21 vatandaşın genel durumunun orta, 2 vatandaşın ise genel durumunun kötü olarak tedavilerine devam edildiği ifade edildi.

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