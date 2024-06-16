Teröre ağır darbeler! Bakan Güler duyurdu: Bitme noktasına getirdik

"BİTME NOKTASINA GETİRDİK"

Özellikle Irak'ın kuzeyinin, yıllardır PKK/KCK terör örgütü ve destekçileri tarafından Türkiye'ye yönelik eylemler için kullanıldığını, buranın "terörün kaynağı" olduğunu aktaran Güler, şöyle devam etti:

"Ancak, son yıllarda belirlediğimiz konsept değişikliğiyle 'terörü kaynağında yok etme' anlayışını uygulamaya koyduk. Sınır ötesinde icra ettiğimiz başarılı operasyonlar ile terör örgütüne ağır darbeler vurduk ve örgütün hareket kabiliyetini bitme noktasına getirdik. Bunda en büyük pay, aziz şehitlerimiz ve gazilerimizle birlikte kahraman Mehmetçiklerimize aittir."