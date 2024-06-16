Teröre ağır darbeler! Bakan Güler duyurdu: Bitme noktasına getirdik
Hain terör örgütleri ile mücadele devam ederken Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'den konuya ilişkin önemli açıklamalar geldi. Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) komuta kademesi ile yurt içi ve yurt dışındaki birlik komutanlarıyla video konferans gerçekleştiren Bakan Güler, sınır ötesinde yapılan başarılı operasyonlar ile terör örgütüne ağır darbeler vurulduğunu belirterek "Örgütün hareket kabiliyetini bitme noktasına getirdik" şeklinde konuştu.
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) komuta kademesi ile yurt içi ve yurt dışındaki birlik komutanlarıyla video konferans toplantısı gerçekleştirdi. Terörle mücadele operasyonlarına ilişkin bilgi alan ve talimatlar veren Bakan Güler, hep birlikte bir bayrama daha ulaşmanın huzur ve sevincini yaşadıklarını ifade etti.
Bayramların, mutlulukların paylaşılarak arttığı, milli ve manevi geleneklerin yaşatıldığı, toplumsal dayanışmayla birlik ve beraberlik ruhunun güçlendiği çok özel günler olduğunu belirten Güler, sağlık, huzur ve neşe dolu nice bayramlar geçirme temennisinde bulundu.
ODAK NOKTA TERÖRLE MÜCADELE
Güler, Türkiye'nin yakın coğrafyası başta olmak üzere, dünya genelinde art arda gerginlik ve krizlerin yaşandığına, çatışmalar ve savaşların ortaya çıktığına dikkati çekerek, "Belirsizliklerin arttığı, risk ve tehditlerin çok boyutlu bir hale geldiği böylesine hassas bir ortamda, Milli Savunma Bakanlığı olarak ülkemizin ve asil milletimizin güvenlik ve huzuru için gece gündüz demeden azim ve kararlılıkla görevlerimizi icra ediyoruz. Sizlerin de bildiği gibi Silahlı Kuvvetlerimizin en çok odaklandığı, enerjisini ve zamanını en çok harcadığı konu terörle mücadeledir." ifadelerini kullandı.
"BİTME NOKTASINA GETİRDİK"
Özellikle Irak'ın kuzeyinin, yıllardır PKK/KCK terör örgütü ve destekçileri tarafından Türkiye'ye yönelik eylemler için kullanıldığını, buranın "terörün kaynağı" olduğunu aktaran Güler, şöyle devam etti:
"Ancak, son yıllarda belirlediğimiz konsept değişikliğiyle 'terörü kaynağında yok etme' anlayışını uygulamaya koyduk. Sınır ötesinde icra ettiğimiz başarılı operasyonlar ile terör örgütüne ağır darbeler vurduk ve örgütün hareket kabiliyetini bitme noktasına getirdik. Bunda en büyük pay, aziz şehitlerimiz ve gazilerimizle birlikte kahraman Mehmetçiklerimize aittir."
SURİYE'NİN KUZEYİNDE KARARLILIK MESAJI
Terör belasını milletin gündeminden tamamıyla çıkarmayı hedeflediklerini, Irak'la son dönemde tesis edilen işbirliği sayesinde, terörle mücadelenin etkinlik ve ivmesinin daha da artacağını vurgulayan Güler, şunları kaydetti:
"Suriye'nin kuzeyindeki operasyon sahalarımızda da mücadelemize üstün bir gayretle devam ediyoruz. Bu vesileyle bölgede gerçekleştirilmeye çalışılan oldubittilere asla müsaade etmeyeceğimizi bir kez daha hatırlatmak isterim. Sonuç olarak, terörle mücadelemiz sahada ve masada aralıksız sürdürülecek, icap eden her adım kararlılıkla ve tereddütsüz atılacaktır."
Terörle mücadeleyle birlikte hudutların güvenliğini de personel sayısı ve teknoloji bakımından en güçlü tedbirlerle sağladıklarını belirten Güler, "Mavi ve Gök Vatan"daki hak ve menfaatlerin korunmasına yönelik faaliyetleri başarıyla ve tavizsiz şekilde sürdürdüklerini aktardı.
Güler, bu faaliyetlerle eş zamanlı olarak karada, denizde ve havada, bugüne kadarki en büyük tatbikatları icra ettiklerini, her geçen gün envantere kazandırılan yerli, milli ve en modern savunma sanayisi ürünü silah sistemleriyle, ordunun imkan ve kabiliyetlerini sürekli geliştirdiklerini ifade etti.
"KRİZLERİN ÇÖZÜMÜ İÇİN ÇOK YÖNLÜ GİRİŞİMLERDE BULUNDUK"
Türkiye'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde gerek savunma ve güvenlik alanında yaptığı atılımlarla gerekse diğer ülkelerle kurduğu çok boyutlu ilişkilerle bölgesinde ve dünyada söz sahibi olan etkin bir konuma ulaştığını vurgulayan Güler, şu değerlendirmelerde bulundu:
"Çatışma ve ihtilafların çevrelediği bölgenin tam kalbinde yer alan Türkiye, gerginliklerin yayılmasını engellemeye, krizlerin ve sorunların çözümüne yönelik çok yönlü girişimlerde bulunmaktadır. Bu kapsamda, Suriye ve Irak'ta barış ve istikrarın sağlanması için ortaya koyduğumuz çabalar, Karabağ sorununun sona erdirilmesine dair belirleyici rolümüz ve desteğimiz, Libya'da yaşanan iç savaşın sona ermesi için kapsayıcı faaliyetlerimiz, Gazze'de İsrail'in vahşet ve katliamının durdurulması için diplomatik girişimlerimiz ile bölgeye sağladığımız insani yardımlar, Rusya-Ukrayna çatışmasının sonlandırılmasına ve bu çatışmanın artırdığı enerji ve gıda krizinin aşılmasına yönelik sarf ettiğimiz yoğun gayretler gibi büyük ve kıymetli inisiyatifler üstlendik, üstleniyoruz."
MÜZAKERE MASALARININ VAZGEÇİLMEZİ TÜRKİYE
Bakan Güler, tüm bu inisiyatiflerin, Türkiye'nin küresel bir aktör haline dönüştüğünü, müzakere masalarının mimarı ve vazgeçilmez bir üyesi haline geldiğini en açık şekilde ortaya koyduğuna dikkati çekti.
Güler, uluslararası ilişkilerde, Türkiye'nin etkisini böylesine artırdığı bir dönemde doğal olarak faaliyet sahaları artan TSK'nın da Azerbaycan, Libya, Kosova, Bosna Hersek, Katar, Somali, Suriye ve Irak ile daha birçok coğrafyada barış ve istikrarın tesisine önemli katkılar sağladığını belirtti.
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