Bakan Yumaklı'dan orman yangını uyarısı: Unsura meydan vermeyin
Son dönemlerde çıkan peş peşe yangınlar sürerken bazen alevlere çok basit nedenlerden dolayı çıkabiliyor. Bu konuya ilişkin bu Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'dan vatandaşlara bir uyarı geldi. Bakan Yumaklı konuya ilişkin son 15 yıl içerisinde çok basit olayların ciddi yangınlara neden olabileceğini vurgulayarak "Tüm vatandaşlarımızın aileleriyle hoşça vakit geçirdikleri bu yerlerde yangın çıkması muhtemel herhangi bir unsura meydan vermemelerini özellikle istirham ediyorum" diyerek vatandaşlara mesaj verdi.
Orman yangınları son dönemlerde sık sık yaşanmaya başladı. Yangınlarla mücadelede her ne kadar gerekli önlemler alınsa da vatandaşların da bu durumda ekstra dikkatli olması gerekiyor.
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Kastamonu Valisi Meftun Dallı, AK Parti Kastamonu Milletvekilleri Halil Uluay ve Fatma Serap Ekmekci ve Kastamonu Belediye Başkanı Hasan Baltacı, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlarla bayramlaştı.
İŞGALCİLERİN GAZZE SALDIRILARINA KINAMA
Programın ardından konuşan Yumaklı, İsrail'in Gazze'de yönelik saldırılarını kınadı. Tüm Müslümanların aileleriyle huzurlu bir bayram geçirmesini istediklerini dile getiren Yumaklı, "Maalesef Gazze'de neredeyse tamamına yakını çocuklardan, kadınlardan ve yaşlılardan oluşan halkın katliamıyla devam eden bir süreci görüyoruz. Bu da elbette bu dinin bir mensubu olarak bizleri derinden yaralıyor. Bu bayram vesilesiyle dünyanın dört bir tarafında hangi dine, hangi dile veya hangi etnik gruba ait olursa olsun, zulme, haksızlığa uğrayan kimler varsa onların da bir an önce aileleriyle sevdikleriyle eşleriyle dostlarıyla bir arada olmalarını diliyoruz. İnşallah bu duamız kabul olur." diye konuştu.
Bakanlık olarak bayramın sorunsuz geçmesi için bütün tedbirleri aldıklarını belirten Yumaklı, "Bugün vatandaşlarımızın büyük bölümü sabah saatlerinden itibaren kurbanlarını keserek dini vecibelerini yerine getirmeye başladı. Biz özellikle dinimizin hassasiyetlerine özen göstererek başta kurban edilecek hayvanların eziyet görmemesi ve kurban sonrasında da hijyen kurallarına uyulması hususunda vatandaşlarımıza çağrıda bulunalım. Bu hassasiyeti kendilerinden istirham edelim." ifadelerini kullandı.
VATANDAŞLARA ORMAN YANGINI UYARISI
Yumaklı, hava sıcaklıklarının arttığına işaret ederek, vatandaşların orman yangınları konusunda dikkatli ve tedbirli olmalarını istedi.
Bakanlık olarak mesire yerlerini ve belirlenmiş orman alanlarını vatandaşların hizmetine açtıklarını anlatan Yumaklı, "Ancak son 15 yıl içerisinde gördük ki çok basit olaylar ciddi yangınlara neden olabiliyor. O yüzden tüm vatandaşlarımızın aileleriyle beraber hoşça vakit geçirdikleri bu yerlerde yangın çıkması muhtemel herhangi bir unsura meydan vermemelerini özellikle kendilerinden istirham ediyorum." diye konuştu.
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