Bakan Yumaklı’dan orman yangını uyarısı: Unsura meydan vermeyin

Orman yangınları son dönemlerde sık sık yaşanmaya başladı. Yangınlarla mücadelede her ne kadar gerekli önlemler alınsa da vatandaşların da bu durumda ekstra dikkatli olması gerekiyor.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Kastamonu Valisi Meftun Dallı, AK Parti Kastamonu Milletvekilleri Halil Uluay ve Fatma Serap Ekmekci ve Kastamonu Belediye Başkanı Hasan Baltacı, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlarla bayramlaştı.