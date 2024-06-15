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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Ukrayna Barış Konferansı'nda Zelenski karşıladı

ahaber.com.tr AA
Giriş: 15.06.2024 20:26 Güncelleme: 15.06.2024 20:28
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Ukrayna Barış Konferansı’nda Zelenski karşıladı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan İsviçre'nin ev sahipliğinde gerçekleşen Ukrayna Barış Konferansı'nın yapılacağı Bürgenstock kasabasına geldi. Bakan Fidan Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski tarafından karşılandı.

İsviçre'nin ev sahipliği yaptığı Ukrayna Barış Konferansı bugün başlıyor.

Türkiye'yi temsilen zirveye katılacak olan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Nidwalden kantonundaki Lucerne Gölü'nün yanında yer alan Bürgenstock kasabasına geldi.

Zirvenin yapılacağı otele giriş yapan Fidan, İsviçre Konfederasyon Başkanı Viola Amherd ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski tarafından karşılandı. Fidan, liderlerle basına poz verdikten sonra konferansın yapılacağı salona geçti.

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