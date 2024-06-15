Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin mesaj verdi! 9. sınıflara telafi sınavı mı geliyor?

Sınıfta kalan 9. sınıflara telafi sınavlarının yapılması bekleniyor. "Sınıf tekrarıyla ilgili şu an okullarımızdaki işlemler tamamlanmadı. Karne sürecinin tamamlanmış olması okullarımızda bu anlamdaki telafi niteliğindeki süreçlerin tamamlandığı anlamına gelmez." bu önemli açıklama Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den geldi.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği'ndeki değişikliğe göre dokuzuncu sınıflarda 4 ders ve üzeri zayıfı olan 9. sınıf öğrencileri sınıf tekrarı yaptı.