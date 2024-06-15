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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin mesaj verdi! 9. sınıflara telafi sınavı mı geliyor?

ahaber.com.tr
Giriş: 15.06.2024 19:38 Güncelleme: 15.06.2024 19:39
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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin mesaj verdi! 9. sınıflara telafi sınavı mı geliyor?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) kademeli olarak başlattığı 4 dersten başarısız olanların sınıf tekrarı yapacağı uygulama 9. sınıf öğrencileriyle başladı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin telafi sınavlarının yapılabileceğine dair mesajlar verdi.

Sınıfta kalan 9. sınıflara telafi sınavlarının yapılması bekleniyor. "Sınıf tekrarıyla ilgili şu an okullarımızdaki işlemler tamamlanmadı. Karne sürecinin tamamlanmış olması okullarımızda bu anlamdaki telafi niteliğindeki süreçlerin tamamlandığı anlamına gelmez." bu önemli açıklama Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den geldi.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği'ndeki değişikliğe göre dokuzuncu sınıflarda 4 ders ve üzeri zayıfı olan 9. sınıf öğrencileri sınıf tekrarı yaptı.

BAYRAM SONRASI KESİNLEŞECEK

Telafi niteliğindeki sınavların yapılıp yapılmayacağı bayram sonrasında sınıfta kalan öğrenci sayısına göre belirlenecek. Eğitim danışmanları ve öğretmenlere göre sınıf tekrarı doğru bir karar. Ancak öğrenciler de telafinin gündeme gelmesini istiyor.

30 günden fazla devamsızlık yapan öğrenciler başarısız sayılarak sınıf tekrarı yapılıyor. Bu konuda herhangi bir af gündemde değil. Yusuf Tekin, "Devamsızlıkla ilgili de daha önce de söylemiştim herhangi af ya da benzeri düzenleme yapmayı düşünmüyoruz. Bunun altını çizerek söylemek istiyorum." demişti.

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