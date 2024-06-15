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Bakan Uraloğlu duyurdu! Kurban Bayramı’nda ulaşım müjdesi: Ücretsiz olacak | İşte ulaşımın ücretsiz olacağı yerler...

ahaber.com.tr
Giriş: 15.06.2024 19:23 Güncelleme: 15.06.2024 19:58
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Bakan Uraloğlu duyurdu! Kurban Bayramı’nda ulaşım müjdesi: Ücretsiz olacak | İşte ulaşımın ücretsiz olacağı yerler...

Son dakika... Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kurban Bayramı’nda ulaşım müjdesini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. İşte ulaşımın ücretsiz olacağı yerler...

Son dakika... Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kurban Bayramı'nda ulaşım müjdesini verdi.





Uraoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

Kurban Bayramı'nda Ulaşım Müjdesi 15 Haziran Cumartesi 00.00'dan, 24 Haziran Pazartesi 07.00'ye kadar; Yap-İşlet-Devret projeleri dışındaki otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü



16 Haziran Pazar 00.00'dan, 19 Haziran Çarşamba 24.00'e kadar;

- Başkentray,
- İZBAN,
- Marmaray,
- Sirkeci - Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı,
- Gayrettepe - İstanbul Havalimanı - Arnavutköy Metro Hattı Trenleri ücretsiz hizmet verecektir.

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