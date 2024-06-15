Bakan Uraloğlu duyurdu! Kurban Bayramı’nda ulaşım müjdesi: Ücretsiz olacak | İşte ulaşımın ücretsiz olacağı yerler...

Kurban Bayramı'nda Ulaşım Müjdesi 15 Haziran Cumartesi 00.00'dan, 24 Haziran Pazartesi 07.00'ye kadar; Yap-İşlet-Devret projeleri dışındaki otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü