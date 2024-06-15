Başkan Erdoğan'dan Gardaş Azerbaycan’ın Millî Kurtuluş Günü’ne tebrik mesajı: "Yaşasın Azerbaycan"
Başkan Erdoğan, Gardaş Azerbaycan’ın Millî Kurtuluş Günü’ne tebrik mesajı yayınladı. Erdoğan paylaşımında, "Can Azerbaycan’ın 15 Haziran Millî Kurtuluş Günü’nü en kalbî duygularımla tebrik ediyor, Azerbaycanlı tüm kardeşlerime selam ve muhabbetlerimi iletiyorum. Yaşasın Azerbaycan" ifadelerini kullandı.
Başkan Erdoğan, Gardaş Azerbaycan'ın Millî Kurtuluş Günü'ne tebrik mesajı yayınladı.
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