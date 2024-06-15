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Başkan Erdoğan'dan Gardaş Azerbaycan’ın Millî Kurtuluş Günü’ne tebrik mesajı: "Yaşasın Azerbaycan"

ahaber.com.tr
Giriş: 15.06.2024 19:11 Güncelleme: 15.06.2024 19:14
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Başkan Erdoğan’dan Gardaş Azerbaycan’ın Millî Kurtuluş Günü’ne tebrik mesajı: Yaşasın Azerbaycan

Başkan Erdoğan, Gardaş Azerbaycan’ın Millî Kurtuluş Günü’ne tebrik mesajı yayınladı. Erdoğan paylaşımında, "Can Azerbaycan’ın 15 Haziran Millî Kurtuluş Günü’nü en kalbî duygularımla tebrik ediyor, Azerbaycanlı tüm kardeşlerime selam ve muhabbetlerimi iletiyorum. Yaşasın Azerbaycan" ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan, Gardaş Azerbaycan'ın Millî Kurtuluş Günü'ne tebrik mesajı yayınladı.

"YAŞASIN AZERBAYCAN"
Erdoğan paylaşımında, "Can Azerbaycan'ın 15 Haziran Millî Kurtuluş Günü'nü en kalbî duygularımla tebrik ediyor, Azerbaycanlı tüm kardeşlerime selam ve muhabbetlerimi iletiyorum. Yaşasın Azerbaycan" ifadelerini kullandı.

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