Başkan Erdoğan'dan Gardaş Azerbaycan’ın Millî Kurtuluş Günü’ne tebrik mesajı: "Yaşasın Azerbaycan"

"YAŞASIN AZERBAYCAN"

Erdoğan paylaşımında, "Can Azerbaycan'ın 15 Haziran Millî Kurtuluş Günü'nü en kalbî duygularımla tebrik ediyor, Azerbaycanlı tüm kardeşlerime selam ve muhabbetlerimi iletiyorum. Yaşasın Azerbaycan" ifadelerini kullandı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN