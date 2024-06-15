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İstanbul'da DEAŞ operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

ahaber.com.tr AA
Giriş: 15.06.2024 13:56
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İstanbul’da DEAŞ operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, işlemleri için emniyette götürüldü.

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