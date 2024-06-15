Adıyaman’da yapay zeka ile ehliyet sınavında kopmaya çekmeye çalışan 3 şüpheli gözaltında

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde, ehliyet sınavı için 2'si 'yapay zeka düzeneği' hazırlayan 1'i sınava girmeye çalışan 3 şüpheli gözaltına alındı. Kahta ilçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ehliyet sınavı girişinde yapılan kontrolde E.T.'nin üzerinde düzenek olduğunu fark etti.