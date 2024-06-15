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Adıyaman’da yapay zeka ile ehliyet sınavında kopmaya çekmeye çalışan 3 şüpheli gözaltında

ahaber.com.tr DHA
Giriş: 15.06.2024 19:15
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Adıyaman’da yapay zeka ile ehliyet sınavında kopmaya çekmeye çalışan 3 şüpheli gözaltında

Son dakika haberleriAdıyaman'da ehliyet sınavında yapay zeka düzeneği ile kopya çekmeye çalışan 3 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada kurulumunda kullanıldığı değerlendirilen içerisi boş olan 1 kulaklık kutusu da ele geçirildi.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde, ehliyet sınavı için 2'si 'yapay zeka düzeneği' hazırlayan 1'i sınava girmeye çalışan 3 şüpheli gözaltına alındı. Kahta ilçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ehliyet sınavı girişinde yapılan kontrolde E.T.'nin üzerinde düzenek olduğunu fark etti.

Üzerinde elektronik düzenek bulunan E.T gözaltına alındı. Emniyette yapılan detaylı incelemede E.T.'nin üzerinden ses aktarımı cihazı, kulak içi kulaklık ve görüntü aktarımı için akıllı cep telefonu bulunduğu saptandı.

Ekiplerin yaptığı araştırma sonunda şüpheli A.K. ve düzenek kurulumunu sağlayan F.K. de adreslerinde gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada kurulumunda kullanıldığı değerlendirilen içerisi boş olan 1 kulaklık kutusu da ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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