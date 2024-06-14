Türkiye ve ABD’den eş zamanlı karar! Terör bağlantılı kişilerin mal varlıkları donduruldu

Terörizm ve Mali İstihbarattan Sorumlu ABD Hazine Müsteşarı Brian Nelson

Terörizm ve Mali İstihbarattan Sorumlu ABD Hazine Müsteşarı Brian Nelson, Türkiye ile koordineli olarak gerçekleştirilen eylemin ABD'nin her türlü terör tehdidine karşı savunulmasına olan bağlılıklarının devam ettiğini gösterdiğini ifade etti.

Nelson, "Ortaklarımızla birlikte tetikte olacağız ve DEAŞ operasyonlarını destekleyen yasa dışı ağları belirlemek ve engellemek için tüm araçlarımızdan yararlanmaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.