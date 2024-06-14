Kanunda değişiklik geliyor: Rekabet Kurumu dijital piyasalara anında müdahale edecek
Dijital piyasalarda Google, META, YouTube ve birçok platformun rekabet ihlali yaratan uyumaları 4054 sayılı kanunda yapılacak değişiklikle son buluyor. Yeni düzenleme ile dijital pazar kuralları önceden belirlenecek, bu kurallara uymayan platformlar Rekabet Kurumu tarafından doğrudan cezalandırılacak.
Rekabet Kurumu, neredeyse her gün rekabet kurallarını ihlal eden firmalara soruşturma başlatıyor.
DİJİTAL PİYASALARDA HAKSIZLIĞA YER YOK!
Dijital piyasaların düzenlenmesi ile ilgili titiz bir süreç yürütülüyor. Rekabet Kurumu'nun rekabet ihlalini önleyerek pazar düzeninin sağlanmasında elini güçlendirecek olan Dijital Piyasaların Düzenlenmesi ile ilgili çalışmanın detaylarına sabah.com.tr ulaştı.
Google, Meta, YouTube vb. dev şirketlerin piyasası domine etmesine yeni düzenleme ile çok daha kısa sürede müdahale edilebilecek.
TÜM KURALLAR ÖNCEDEN BELİRLENECEK
Dijital piyasalara ayar verecek düzenlemenin hayata geçmesi halinde, bugünkü gibi 1.5 yılı bulan uzun soruşturmalar olmayacak.
Dijital Pazar kuralları kanunda açıkça belirtilecek. Bu esaslara tabi olan, piyasayı domine etme gücündeki şirketler önceden belirlenen maddelere uymamaları halinde doğrudan suçu işlemiş sayılacak. Suçun cezası ve elde edilen avantaj göz önüne alınarak ağır para cezaları uygulanacak.
HAKSIZ REKABETE GEÇİT YOK!
4054 sayılı Kanun'da 14 maddelik düzenleme yapılması öngörülüyor. Vatandaşa dayatılan uygulamalar da bu düzenlemenin hayata geçmesi ile doğrudan ihlal sayılacak.
Örneğin, piyasayı domine eden bir video izleme platformu, kendi şirketine ait olan bir mail uzantısından hesap açma zorunluluğu isteyemeyecek. Vatandaş, istediği mail uzantısı ile hesap açıp üye olabilecek.
Yine telefonlara önceden yüklenen uygulamalar vatandaşın onayına tabi olacak. Vatandaşlara uygulamalar dayatılamayacak, telefonunda istediği uygulamayı kullanabilmesinin önü açılacak. Telefon firmaları, arama motoru seçeneklerinin hepsini vatandaşa sunacak, vatandaş hangisini isterse o uygulama telefonda olacak. Aksi halde haksız kazanım elde etme suçu işlenmiş sayılacak ve ceza kesilebilecek.
YASA YOLDA!
4054 sayılı Kanun'da değişikliğin yeni yasama yılı içerisinde hayata geçirileceği öğrenilirken, düzenleme ile firmaların adil gelir elde etmesinin de önü açılacak.
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