Kanunda değişiklik geliyor: Rekabet Kurumu dijital piyasalara anında müdahale edecek

DİJİTAL PİYASALARDA HAKSIZLIĞA YER YOK!

Dijital piyasaların düzenlenmesi ile ilgili titiz bir süreç yürütülüyor. Rekabet Kurumu'nun rekabet ihlalini önleyerek pazar düzeninin sağlanmasında elini güçlendirecek olan Dijital Piyasaların Düzenlenmesi ile ilgili çalışmanın detaylarına sabah.com.tr ulaştı.

Google, Meta, YouTube vb. dev şirketlerin piyasası domine etmesine yeni düzenleme ile çok daha kısa sürede müdahale edilebilecek.