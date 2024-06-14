Başkan Erdoğan’dan G7 Liderler Zirvesi mesajı: İnsanlık için hayırlara vesile olsun

G7 LİDERLER ZİRVESİ

2. gününde de yoğunluğunu sürdüren G7 Liderler Zirvesi'ne ABD, Almanya, İngiltere, Japonya, Fransa, Kanada ve İtalya ülkeleri katılıyor. Bu 7 ülke ve Avrupa Birliği (AB) liderlerinin katılımıyla İtalya'daki Borgo Egnazia'da düzenlenen 50. G7 Liderler Zirvesi'nin ikinci gününde, liderler ilk olarak kendi aralarında düzensiz göç konusunu ele aldı.