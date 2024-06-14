Başkan Erdoğan'dan G7 Liderler Zirvesi mesajı: İnsanlık için hayırlara vesile olsun
Tüm gözlerin çevrildiği ve sanayileşmiş 7 büyük ekonomiyi bir araya getiren G7 Liderler Zirvesi'nin 2. gününde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan bir paylaşım geldi. G7 ülkelerinin daha adil ve kapsayıcı bir yaklaşım beklediklerini vurgulayan Başkan Erdoğan zirvenin insanlık için hayırlara vesile olmasını diledi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, G7 Liderler Zirvesi'nin insanlık için hayırlara vesile olmasını diledi. İtalya'nın ev sahipliğinde düzenlenen zirve 2. gününde de tüm yoğunluğu ile sürerken Başkan Erdoğan'dan G7 Liderler Zirvesi'ne ilişkin bir paylaşım geldi.
Başkan Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün İtalya'da gerçekleştirilen G7 Liderler Zirvesi'nin insanlık için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Küresel sorunların ve bölgesel çatışmaların çözümünde G7 ülkelerinden daha adil, kapsayıcı ve gerçekçi bir yaklaşım beklediğimizi vurgulamak istiyorum" ifadelerini kullandı.
G7 LİDERLER ZİRVESİ
2. gününde de yoğunluğunu sürdüren G7 Liderler Zirvesi'ne ABD, Almanya, İngiltere, Japonya, Fransa, Kanada ve İtalya ülkeleri katılıyor. Bu 7 ülke ve Avrupa Birliği (AB) liderlerinin katılımıyla İtalya'daki Borgo Egnazia'da düzenlenen 50. G7 Liderler Zirvesi'nin ikinci gününde, liderler ilk olarak kendi aralarında düzensiz göç konusunu ele aldı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 20-21 Haziran resmi tatil mi? Kurban Bayramı tatili kaç gün sürecek? Resmi ve özel sektör Perşembe, Cuma günleri çalışacak mı?
- Galatasaray’da taş çatlatacak transfer! Fitili ateşledi: O isimle taraftar coşacak
- BAYRAMDA ÜCRETSİZ OTOYOL VE KÖPRÜLER 2024 | Arefe ve Kurban Bayramı'nda köprü ve otoyollar ücretsiz mi? 15 Temmuz, FSM, Avrasya Tüneli..
- Arefe günü ulaşım bedava mı? 15-19 Haziran'da Metro, İETT, Metrobüs, Marmaray, Vapur ücretsiz mi? Arefe-Kurban Bayramı toplu taşıma tarifesi
- İl İl Kurban Bayramı Namaz Saatleri 2024 | DİYANET 16 Haziran Pazar bayram namazı saat kaçta kılınacak? İstanbul, İzmir, Ankara, Bursa...
- Teşrik tekbiri nedir, ne zaman başlar? Diyanet'e göre Kurban Bayramı'nda teşrik tekbiri kaç defa getirilir? Teşrik tekbiri Arapça-Türkçe
- Arefe Günü Mesajları 2024: Resimli, hadisli, uzun, kısa, kalplere dokunan eşe, dosta, aileye Arefe Günü sözleri... Instagram, Facebook, WhatsApp...
- Tesbih Namazı kılınışı-detaylı anlatım! Arefe günü tesbih namazı nasıl kılınır, kaç rekat? Fazileti nedir?
- İhlas suresi Arapça-Türkçe okunuşu | Arefe günü 1000 ihlas okumanın faziletleri neler? Kurban Bayramı arifesinde ihlas suresi ne zamana kadar okunur?
- İşçiye müjde saat 8.15'te geldi: Taşeron, kamu işçisi, 4D'linin hesabına yattı! En düşük 8.000 TL...
- DİYANET Cuma Hutbesi 14 Haziran 2024 | Bu haftaki Cuma hutbesinin konusu ne? Kurban Bayramı öncesi...
- KARNE MESAJLARI EN YENİ 2024 | Kardeşinize, çocuğunuza, yeğeninize kısa, uzun, motive edici, komik mesajlar: WhatsApp, Facebook, Instagram...