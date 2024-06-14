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Başkan Erdoğan'dan G7 Liderler Zirvesi mesajı: İnsanlık için hayırlara vesile olsun

ahaber.com.tr
Giriş: 14.06.2024 18:41
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Başkan Erdoğan’dan G7 Liderler Zirvesi mesajı: İnsanlık için hayırlara vesile olsun

Tüm gözlerin çevrildiği ve sanayileşmiş 7 büyük ekonomiyi bir araya getiren G7 Liderler Zirvesi'nin 2. gününde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan bir paylaşım geldi. G7 ülkelerinin daha adil ve kapsayıcı bir yaklaşım beklediklerini vurgulayan Başkan Erdoğan zirvenin insanlık için hayırlara vesile olmasını diledi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, G7 Liderler Zirvesi'nin insanlık için hayırlara vesile olmasını diledi. İtalya'nın ev sahipliğinde düzenlenen zirve 2. gününde de tüm yoğunluğu ile sürerken Başkan Erdoğan'dan G7 Liderler Zirvesi'ne ilişkin bir paylaşım geldi.

Başkan Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün İtalya'da gerçekleştirilen G7 Liderler Zirvesi'nin insanlık için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Küresel sorunların ve bölgesel çatışmaların çözümünde G7 ülkelerinden daha adil, kapsayıcı ve gerçekçi bir yaklaşım beklediğimizi vurgulamak istiyorum" ifadelerini kullandı.

G7 LİDERLER ZİRVESİ

2. gününde de yoğunluğunu sürdüren G7 Liderler Zirvesi'ne ABD, Almanya, İngiltere, Japonya, Fransa, Kanada ve İtalya ülkeleri katılıyor. Bu 7 ülke ve Avrupa Birliği (AB) liderlerinin katılımıyla İtalya'daki Borgo Egnazia'da düzenlenen 50. G7 Liderler Zirvesi'nin ikinci gününde, liderler ilk olarak kendi aralarında düzensiz göç konusunu ele aldı.

G7 liderleri daha sonra Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın da davetli olduğu "Afrika ve Akdeniz, Yapay Zeka ve Enerji konulu G7 Yüksek Düzeyli Oturumu"na katılacak.

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