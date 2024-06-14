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İstanbul'da bayram göçü başladı! Köprü ve ana yollarda trafik yoğunluğu

ahaber.com.tr - Özel Haber
Giriş: 14.06.2024 00:47
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İstanbul’da bayram göçü başladı! Köprü ve ana yollarda trafik yoğunluğu

Kurban Bayramı'nı kapsayan 9 günlük bayram tatilini şehir dışında geçirmek isteyenlerin ve şehir dışında yaşayan vatandaşların kente dönmesiyle, yollarda bayram trafik yoğunluğu yaşanıyor. İşte İstanbul'da yollarda yaşanan son durum...

İstanbul'da Kurban Bayramı hareketliliği yaşanıyor.

9 gün sürecek bayram tatiliyle beraber okulların da tatil olması, köprü ve ana arterlere trafik yoğunluğunu beraberinde getirdi.

AĞIR TONAJLI ARAÇLARA YASAK!

İstanbul'da ağır tonajlı araçların 14 Haziran Cuma günü saat 06.00'dan 16 Haziran Pazar günü 05.00'e kadar D-100, Kuzey Marmara, TEM ve tüm bağlantı yolları ile kentin doğu çıkış yönünde seyretmesine izin verilmeyeceği bildirildi.

İSTANBUL VALİLİĞİ RESMEN DUYURDU

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, İçişleri Bakanlığının "Kurban Bayramı Trafik Tedbirleri Talimatı" gereğince, 2024 Kurban Bayramı tatili ile 2023-2024 eğitim-öğretim yılının sona ermesinin aynı döneme rastlaması nedeniyle oluşabilecek trafik yoğunluğunun en aza indirilmesi ve yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçilmesi amacıyla bazı tedbirler alındığı belirtildi.

Kamyon, çekici, tır gibi ağır tonajlı araçların, 14 Haziran 2024 Cuma günü saat 06.00'dan itibaren 16 Haziran 2024 Pazar günü saat 05.00'e kadar D-100 Karayolu, O-7 (Kuzey Marmara), O-3 (TEM) ve tüm bağlantı yolları ile kentin doğu çıkış yönünde seyretmesine müsaade edilmeyeceği vurgulanan açıklamada, şöyle denildi:

"Tedarik süreçlerinin aksamaması için, yaş sebze/meyve, süt ve süt ürünleri gibi bozulabilir gıdalar, canlı ve kesme çiçek, ilaç, tıbbi malzeme, posta/süreli yayın, kurbanlık ile akaryakıt taşıyan kamyon, çekici, tanker cinsi taşıtların özellikle ana arterler haricindeki güzergahlarda, zorunluluk halinde ise ana arterler üzerinde en az süreyle bulunacak şekilde istisnai olarak seyirlerine izin verilmesine karar verilmiştir."

Açıklamada, ağır tonajlı araçların doğu-batı yönünde şehre girmesine yönelik herhangi bir kısıtlama kararı alınmadığı kaydedildi.

A Haber muhabiri Hasan Zahid Ezim, Mecidiyeköy'de yaşanan bayram trafiği yoğunluğunu canlı yayında aktardı.

"Avrupa Yakası'ndan Anadolu Yakası'na geçişlerde ciddi bir yoğunluk var. Mecidiyeköy-Zincirlikuyu ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün girişinde trafik söz konusu. Sadece bu köprüde değil. Ayrıca Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, Hasdal, Seyrantepe, Maslak'ta ciddi bir yoğunluk olduğunu söyleyebiliriz.

Ancak Anadolu'dan Avrupa'ya baktığımız zaman da harita İstanbul'da yemyeşil denilebilir. Şu anda karşı tarafta trafik yoğunluğu yok.

Bayram dönemlerinde tabii ki de trafik yoğunluğu ciddi bir şekilde artıyor. Bayram trafiğinde yoğunluğu azaltmak için de gece trafiğe çıkmak ön planda olan konulardan bir tanesi.

Bugün yola çıkan vatandaşlar bir nebze daha şanslı diyebiliriz. Yarın gece bu saatlerde trafik yoğunluğu ciddi bir şekilde artacak."

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