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MEB'den flaş karar! Özel eğitim kurumlarına sınırlama geliyor: Resmi Gazete'de

ahaber.com.tr DHA
Giriş: 14.06.2024 20:33
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MEB’den flaş karar! Özel eğitim kurumlarına sınırlama geliyor: Resmi Gazete’de

Özel eğitim okulunun özel eğitim ve rehabilitasyon birimleri ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinin açılışına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Milli Eğitim Bakanlığı'nca (MEB), alınan karara göre özel eğitim kurumlarına sınırlama getirildi.

MEB'in Özel Eğitim Kurumları Yönetmeliği'nde değişiklik yapılmasına dair yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlandı. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; özel eğitim okulunun özel eğitim ve rehabilitasyon birimleri ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinin açılışına sınırlama getirildi.

ARTIK BİREY SAYILARI ESAS ALINACAK

Özel eğitim okullarının özel eğitim ve rehabilitasyon birimleri ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinin ilçelerdeki sayıları belirlenirken; her yıl ocak ayının ilk iş günü, MEBBİS Rehberlik ve Araştırma Merkezi modülünde ilçelerdeki destek eğitimi almasına karar verilen özel eğitim ihtiyacı olan birey sayısı esas alınacak.

Bu yıl için açılacak kurum sayısı 10 iş günü içinde Bakanlıkça belirlenecek ve Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü'nün internet sayfasında yayımlanacak.

BU TARİHTEN ÖNCE BAŞVURU YAPANLAR KURUM AÇABİLECEK

13 Eylül 2023'ten önce özel eğitim okulunun özel eğitim ve rehabilitasyon birimi veya özel eğitim ve rehabilitasyon merkezi açmak veya kurum nakli için sağlık ve itfaiye raporları belgelerinden herhangi birini almak üzere başvuranlar ya da inşaat ruhsatı alanlar veya milli eğitim müdürlüklerinde kurum açma ve kurum dönüşümü başvurusunda bulunanlar, ilgili mevzuatında belirlenen şartları yerine getirmeleri kaydıyla, kurum açılış işlemlerini herhangi bir sınırlama olmadan tamamlayabilecek. Kameralı görüntüleme sistemlerinin devamlılığı için ilave tedbirler getirildi.

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