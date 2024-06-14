MEB’den flaş karar! Özel eğitim kurumlarına sınırlama geliyor: Resmi Gazete’de

MEB'in Özel Eğitim Kurumları Yönetmeliği'nde değişiklik yapılmasına dair yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlandı. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; özel eğitim okulunun özel eğitim ve rehabilitasyon birimleri ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinin açılışına sınırlama getirildi.

ARTIK BİREY SAYILARI ESAS ALINACAK

Özel eğitim okullarının özel eğitim ve rehabilitasyon birimleri ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinin ilçelerdeki sayıları belirlenirken; her yıl ocak ayının ilk iş günü, MEBBİS Rehberlik ve Araştırma Merkezi modülünde ilçelerdeki destek eğitimi almasına karar verilen özel eğitim ihtiyacı olan birey sayısı esas alınacak.