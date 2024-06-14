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HGS borcu mesajlarına dikkat! Dolandırıcıların "ödeme" tuzağına düşmeyin

ahaber.com.tr AA
Giriş: 14.06.2024 19:51 Güncelleme: 14.06.2024 19:51
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HGS borcu mesajlarına dikkat! Dolandırıcıların ödeme tuzağına düşmeyin

Hızlı Geçiş Sistemi'ne (HGS) yönelik vatandaşlara borçlu olduklarına dair kısa mesajlar geliyor ancak bu durum dolandırıcıların bir oyunu gelmiş durumda. PTT AŞ tarafından vatandaşların bakiye yüklemesi yaparken de sahte internet sitelerine karşı dikkatli olmaları konusunda bir uyarı geldi.

Şirketten yapılan yazılı açıklamada, şirket isminin HGS ödemelerinde yaşanan dolandırıcılık faaliyetlerinde kullanıldığının tespit edildiği belirtildi.

Dolandırıcıların, vatandaşlara borçlu olduklarına dair kısa mesajlar gönderdiklerinin ve sahte internet siteleri aracılığıyla bakiye yükleme yapmaya yönlendirildiklerinin belirlendiğine dikkat çekilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Vatandaşlarımızın bu tür kısa mesajlara itibar etmemelerini, mesajlarda yer alan bağlantı linklerini açmamalarını ve kişisel bilgilerini paylaşmamalarını önemle rica ederiz. HGS bakiye sorgulama ve yükleme işlemleri PTT'nin resmi internet siteleri olan 'https://hgsmusteri.ptt.gov.tr/' ve 'https://hgs.pttavm.com/ ' adresleri kullanılarak veya e-Devlet Kapısı aracılığıyla gerçekleştirilebilir."

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