Megakentte trafik felç! Adeta akın akın gidiyorlar: Bayram tatili öncesi uzun kuyruklar oluştu

TOPLU ULAŞIMDA DA AŞIRI YOĞUNLUK VAR

Anadolu Yakası'nda TEM Otoyolu'nda Ünalan bağlantısından Çamlıca Gişeler'e kadar sürücüler ilerlemekte güçlük çekiyor. Ankara istikametinde Sancaktepe ve Sultanbeyli arasında da aşırı yoğunluk yaşanıyor.

D-100 kara yolunda da Ankara istikametinde Göztepe ve Maltepe ile Kartal ve Pendik arasında zaman zaman oluşan trafik yoğunluğu nedeniyle araçlar yavaş ilerliyor. Mesai saatinin sona ermesinin ardından tramvay, metro, otobüs ve metrobüs duraklarında da yoğunluk oluştu.