Megakentte trafik felç! Adeta akın akın gidiyorlar: Bayram tatili öncesi uzun kuyruklar oluştu
9 günlük bayram tatilini fırsat bilen İstanbullular bayram öncesi şehir dışına çıkmak için yola düştü. Megakentlilerin akınıyla birlikte yollarda trafik adeta kilitlendi. Otoyollarda trafik yoğunluğu yaşanmasının yanı sıra toplum ulaşımda da aksamalar yaşanıyor. İşte İstanbul trafiğinde son durum...
TATİLCİLER YOLLARA AKIN ETTİ
Fatih Sultan Mehmet ve 15 Temmuz Şehitler köprülerinde Avrupa Yakası'ndan Anadolu Yakası'na geçişlerde trafik yoğunluğu gözleniyor. Bu nedenle Avrupa Yakası'nda TEM Otoyolu'nda Levent bağlantısına, D-100 kara yolunda ise Çağlayan bölgesine kadar yoğunluk oluştu.
Karaköy-Beşiktaş Meydanı arasındaki sahil yolu ile Barbaros Bulvarı'nda da hafif trafik yoğunluğu meydana geldi.
TOPLU ULAŞIMDA DA AŞIRI YOĞUNLUK VAR
Anadolu Yakası'nda TEM Otoyolu'nda Ünalan bağlantısından Çamlıca Gişeler'e kadar sürücüler ilerlemekte güçlük çekiyor. Ankara istikametinde Sancaktepe ve Sultanbeyli arasında da aşırı yoğunluk yaşanıyor.
D-100 kara yolunda da Ankara istikametinde Göztepe ve Maltepe ile Kartal ve Pendik arasında zaman zaman oluşan trafik yoğunluğu nedeniyle araçlar yavaş ilerliyor. Mesai saatinin sona ermesinin ardından tramvay, metro, otobüs ve metrobüs duraklarında da yoğunluk oluştu.
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