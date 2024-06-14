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Eski ÖSYM Başkanı Ali Demir hakkında FETÖ'den beraat kararına itiraz

DHA ahaber.com.tr
Giriş: 14.06.2024 12:38
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Eski ÖSYM Başkanı Ali Demir hakkında FETÖ’den beraat kararına itiraz

Eski ÖSYM Başkanı Ali Demir hakkında FETÖ'den açılan davada beraat kararı çıkmasının ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı karara itiraz etti. Demir'in FETÖ'nün tepe yöneticileri ile yaptığı telefon kayıtlarına dikkat çeken savcılık beraat kararının kanuna aykırı olduğunu belirtti.

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