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İYİ Parti'de bir istifa daha! İstanbul milletvekili Seyithan İzsiz sosyal medyadan açıkladı

ahaber.com.tr
Giriş: 14.06.2024 12:32 Güncelleme: 14.06.2024 12:40
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İYİ Parti’de bir istifa daha! İstanbul milletvekili Seyithan İzsiz sosyal medyadan açıkladı

Son dakika haberine göre İYİ Parti İstanbul Milletvekili Seyithan İzsiz partisinden istifa ettiğini açıkladı. İYİ Partinin TBMM'deki sandalye sayısı 35'e düştü.

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Seyithan İzsiz, partisinden istifa ettiğini açıkladı. İstifasına ilişkin bir açıklama yapan İzsiz, partinin kuruluş amaç ve ilkelerinden uzaklaştığını belirterek, "Genel seçim süreci, genel seçim sonrasında yapılan kongre; yerel seçim süreci ve sonrasındaki yapılanmanın partiyi varoluş amacından kopardığını, sözümün, tavrımın ve ilkelerimin partiyle artık bağdaşmadığını üzüntüyle ifade etmek isterim." dedi.



İşte İzsiz'in o açıklamaları
Bizler her halimizle çevremize örnek olmalıyız ki ülke ve millet meseleleri konusunda söylediklerimize itibar edilsin. Yapmama imkan bulunan işleri layıkı ile yapamazsam görev vebalinin altında ezileceğimi hissediyorum.

Merkez sağa yeni bir anlayış ve heyecan getirmek üzere kurulan ve bizim de bu boşluğu doldurmak amacıyla dahil olduğumuz İYİ Parti'nin kuruluş amaç ve ilkelerinden uzaklaştığını,

Genel seçim süreci, genel seçim sonrasında yapılan kongre; yerel seçim süreci ve sonrasındaki yapılanmanın partiyi varoluş amacından kopardığını

Sözümün, tavrımın ve ilkelerimin partiyle artık bağdaşmadığını üzüntüyle ifade etmek isterim.

Siyasetçi, nesillerin hayatını müspet yönde etkileyip değiştirecek kılavuz olmalıdır. Merhum Cemil Meriç'in dediği gibi, kürenin kanunu hareket, insanının kanunu hürriyettir. Dünya dönüşüyle, siyaset ve insan duruşuyla anlamlı ve açıklayıcıdır.

Bu itibarla; İYİ Parti'yle olan siyasi birlikteliğimi nihayete erdirdiğimi, istifa ettiğimi kamuoyunun bilgisine sunarım." dedi.

İYİ PARTİ'NİN MECLİS'TEKİ SANDALYE SAYISI 35'E DÜŞTÜ
Seyithan İzsiz'in istifasıyla İYİ Partinin TBMM'deki sandalye sayısı 35'e düştü.

İYİ Parti’de bir istifa daha!İYİ Parti’de bir istifa daha! İYİ PARTİ'DE BİR İSTİFA DAHA!

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