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3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Pınar Özenç ahaber.com.tr
Giriş: 14.06.2024 13:03 Güncelleme: 14.06.2024 13:15
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3 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak’ın kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit edilen 2 PKK’lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde belirlenen 1 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

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