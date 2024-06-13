Rusya'dan Türkiye'ye "enerji" ziyareti
Rusya'dan Türkiye'ye dikkat çeken bir ziyaret yapıldı. Rusya Enerji Komitesi Başkanı Pavel Zavalny, Ankara'da düzenlenen basın toplantısında Akkuyu Nükleer Tesisi'nin şantiyesini ziyaret ettiklerini belirterek "Akkuyu Termik Santrali projesi iki ülke arasında devlet başkanları tarafından kaleme alınan, hükümetler arasında anlaşma gerçekleştirilen bir proje. Akkuyu Nükleer Güç Santrali tasarım itibariyle uygulanan, mevcut olan en üst düzeydeki güvenlik koruması kullanılıyor." dedi.
Rusya Federasyonu Devlet Duması heyeti, Türkiye'ye ziyarette bulundu. Ziyaretin ardından Ankara'da Rusya Büyüelçiliği'nde basın toplantısı düzenlendi. Toplantıya, Rusya Federasyonu Devlet Duması Enerji Komitesi Başkanı Pavel Zavalny ve Türkiye Cumhuriyeti Parlamentosu ile İlişkiler Parlamento Grubu Koordinatörü Otari Arshba katıldı.
Basın toplantısında açıklamalarda bulunan, Rusya Enerji Komitesi Başkanı Pavel Zavalny, ziyaret programlarının çok yoğun olduğunu belirterek, "Ziyaret programımız aslında şu anda inşaatına devam etmekte olan Akkuyu Şantiyesini ziyaret etmekle başladı. Malumunuz olduğu üzere Akkuyu Termik Santrali çok nadir rastlanan bir modelle inşa ediliyor." dedi ve şöyle devam etti:
"Bu projenin modeli yap- sahip ol- işlet modeliyle yapılıyor. Buradaki inşaatın maliyeti yüzde yüz Rusya tarafından karşılanıyor. Burada yapılan inşaatın geri ödemesi Türkiye tarafından elektriğin alınması şeklinde olacak. Dolayısıyla bizim de burayı ziyaret etme amacımız meclis vekilleri olarak federal bütçenin hesabıyla yapılmakta olan bir proje ne kadar doğru kullanılıyor, doğru harcanıyor? Bunu yerinde takibini sağlamak. Bildiğiniz üzere Akkuyu Termik Santrali projesi iki ülke arasında devlet başkanları tarafından kaleme alınan, hükümetler arasında anlaşma gerçekleştirilen bir proje. Akkuyu Nükleer Güç Santrali tasarım itibariyle uygulanan, mevcut olan en üst düzeydeki güvenlik koruması kullanılıyor. Bu güvenlik sistemleri üç artı nesil olarak adlandırılıyor.
FÜTÜRİSTİK ÇİZGİLERİ OLAN NÜKLEER TESİS
Akkuyu Nükleer Güç Santrali dünyanın en güzel nükleer santrali olacacağını belirten Zavalny "Çünkü çok özel bir tasarım yapılmıştır ve özel bir dizayn çalışması vardır. Dolayısıyla fütüristik çizgileri de olan bir nükleer tesis olacaktır. Akkuyu, en verimli santrallerden de biri olacaktır" ifadelerini kullandı.
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