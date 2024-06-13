13 Haziran 2024, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

Tek çıkış yolu Türk adaleti! MSB duyurdu: 2 PKK'lı terörist teslim oldu

Giriş: 13.06.2024 18:12 Güncelleme: 13.06.2024 18:16
ABONE OL
Tek çıkış yolu Türk adaleti! MSB duyurdu: 2 PKK’lı terörist teslim oldu

MSB: Irak’ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 2 PKK’lı terörist, Habur’daki Hudut Karakolumuza teslim oldu.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör