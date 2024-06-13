CHP'li belediyede yumruklu kavga! Eski ilçe başkanı darp edildi
CHP'li eski ilçe başkanı, belediye başkanını ziyaret etmek isteyince belediye binasında arbede yaşandı. Yaşanan tartışma güvenliklerin gelmesi ile kavgaya döndü. O anlarda eski ilçe başkanı bir güvenlik görevlisi tarafından yumruklandı.
Balıkesir'de CHP'li Bandırma Belediyesi'nde arbede yaşandı. Eski CHP Bandırma İlçe Başkanı Hüseyin Çeri, Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza'yı ziyaret etmek istedi ancak belediye başkanının sekreteri ile sözlü tartışma yaşadı. Tartışma güvenlik görevlilerinin araya girmesiyle fiziksel şiddete dönüşünce Hüseyin Çeri, bir güvenlik görevlisi tarafından darp edildi.
CHP'li belediyede yaşanan olayda, Hüseyin Çeri, Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza'yı ziyaret etmek için belediye binasındaki makamına gitti.
SEKRETER İLE SÖZLÜ TARTIŞMA
Hüseyin Çeri'ye Dursun Mirza'yla görüşebilmesi için bir süre beklemesi gerektiği söylendi. Hüseyin Çeri de o sırada müsait olan Belediye Başkan Yardımcısı Niyazi Yeloğlu'nu görmek istedi. Niyazi Yeloğlu'nun odasına doğru ilerleyen Hüseyin Çeri, bu sırada belediye başkanının sekreteri tarafından engellendi.
Hüseyin Çeri'ye bekleme salonunda beklemesi gerektiği, belediye başkanı ve yardımcılarının odasının yer aldığı koridora girmenin yasaklandığı ifade edildi. Hüseyin Çeri de Niyazi Yeloğlu'nun müsait olduğunu ve onunla görüşmek istediğini belirtti. Bunun üzerine sekreter ve Hüseyin Çeri sözlü olarak tartışmaya başladı.
"SİZİ BİZ SEÇTİK!" DEDİ GÜVENLİK GÖREVLİSİ TARAFINDAN YUMRUKLANDI
Hüseyin Çeri, "Sizi biz seçtik, siz kimi kimle görüştürmüyorsunuz?" diye sitem etti. Sözlü tartışmanın şiddeti artınca araya güvenlik görevlileri girdi. Orantısız güç kullanan güvenlik görevlilerinden biri Hüseyin Çeri'ye yumruk attı. Daha sonra kendisinin darp edildiği için polis çağıracağını söyleyen Hüseyin Çeri, güvenlik görevlileri eşliğinde belediye binasından çıkartıldı.
BELEDİYE BAŞKANI İLE GÖRÜŞTÜ
Yaşananların ardından Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza, Hüseyin Çeri'yi arayarak makamına davet etti. Dursun Mirza ve Hüseyin Çeri bir görüşme gerçekleştirdi. Ardından Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Önceki dönem ilçe başkanlarımızdan Hüseyin Çeri arkadaşımız ziyaretimize geldi. Nazik ziyareti için kendisine teşekkür ederim," şeklinde paylaşımda bulundu. Ancak Hüseyin Çeri'nin darp edilmesi hakkında bir açıklama yapılmadı.
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