CHP’li belediyede yumruklu kavga! Eski ilçe başkanı darp edildi

"SİZİ BİZ SEÇTİK!" DEDİ GÜVENLİK GÖREVLİSİ TARAFINDAN YUMRUKLANDI

Hüseyin Çeri, "Sizi biz seçtik, siz kimi kimle görüştürmüyorsunuz?" diye sitem etti. Sözlü tartışmanın şiddeti artınca araya güvenlik görevlileri girdi. Orantısız güç kullanan güvenlik görevlilerinden biri Hüseyin Çeri'ye yumruk attı. Daha sonra kendisinin darp edildiği için polis çağıracağını söyleyen Hüseyin Çeri, güvenlik görevlileri eşliğinde belediye binasından çıkartıldı.