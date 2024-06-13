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Başkan Erdoğan ünlü yazar Cemil Meriç'i vefatının 37'nci yıl dönümünde andı

ahaber.com.tr AA
Giriş: 13.06.2024 18:37 Güncelleme: 13.06.2024 18:38
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Başkan Erdoğan ünlü yazar Cemil Meriç’i vefatının 37’nci yıl dönümünde andı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, edebiyatımızda müstesna bir yere sahip olan, eserleri ve tercümeleriyle ufkumuzu açan kıymetli mütefekkir Cemil Meriç'i sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla andı.

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