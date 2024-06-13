9. Yargı Paketi'nde sona yaklaşılıyor! Hangi konularda düzenlemeler olacak? | AK Parti'den açıklama
TBMM'de düzenlemesi süren 9. Yargı Paketi'ne ilişkin AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu önemli açıklamalarda bulundu. Akbaşoğlu, Sermaye Piyasaları Kanunu'nda kripto varlıklarla ilgili düzenleme başta olmak üzere ulaşım, habercilik ve sivil havacılık gibi konularda çeşitli düzenlemeleri içeren bir kanun teklifini görüşeceklerini belirterek "Akabinde Hazine ve Maliye Bakanlığımızın tasarruf tedbirlerini de içeren 2 farklı kanun çalışması ile ilgili milletvekili arkadaşlarımız, grup başkanımız, grup başkan vekillerimizle birlikte çalışmalar devam ediyor." dedi.
AK Parti'li Akbaşoğlu, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Akbaşoğlu, TBMM'nin Kurban Bayramı sonrasında yasama faaliyetlerini sürdüreceğini belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:
"Bu bağlamda, Sermaye Piyasaları Kanunu'nda kripto varlıklarla ilgili düzenleme başta olmak üzere ulaşım, habercilik ve sivil havacılık gibi konularda çeşitli düzenlemeleri içeren bir kanun teklifimizin görüşmesini gerçekleştireceğiz. Akabinde Hazine ve Maliye Bakanlığımızın tasarruf tedbirlerini de içeren 2 farklı kanun çalışması ile ilgili milletvekili arkadaşlarımız, grup başkanımız, grup başkan vekillerimizle birlikte çalışmalar devam ediyor. Bunun akabinde Öğretmenlik Meslek Kanunu'yla ilgili bir çalışma devam etmekte. İnşallah Kurban Bayramı sonrasında 6-7 kanun teklifimizi, temmuz ayı sonuna kadar Meclis'te görüşmeyi planlıyoruz" dedi.
BAYRAM SONRASINI İŞARET ETTİ
2002 yılından bu yana yargıda birçok reforma imza attıklarını kaydeden Akbaşoğlu, 9'uncu Yargı Paketine ilişkin teklifi de bayramdan sonraki süreçte Meclis Başkanlığına sunacaklarını ifade ederek, "9'ncu Yargı Paketinde ağırlıklı olarak Anayasa Mahkemesi (AYM) tarafından iptal edilen kanunlara ilişkin düzenlemeler yer alacak. Bugün basına yansıyan birtakım haberlere şahit olduk. Aslında hakikaten gerçeği yansıtmayan ve üzüntü verici bir şekilde basına yansıyan bir durum söz konusu. 9'uncu Yargı Paketi'ne ilişkin çalışmalarımızda etki ajanlığına ilişkin herhangi bir düzenleme, çalışma başından itibaren bulunmamaktadır. 6284 sayılı kanunla ilgili de herhangi bir düzenleme bu çalışma da söz konusu değildir. Sanki böyle bir çalışma varmış da bu taslaktan çıkarılmış gibi bir yaklaşımın ortaya konulması ve basında buna dair haberlerin yer alması gerçeği yansıtmamaktadır. Bu, üzüntü verici bir durumdur" diye konuştu.
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