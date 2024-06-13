9. Yargı Paketi’nde sona yaklaşılıyor! Hangi konularda düzenlemeler olacak? | AK Parti’den açıklama

BAYRAM SONRASINI İŞARET ETTİ

2002 yılından bu yana yargıda birçok reforma imza attıklarını kaydeden Akbaşoğlu, 9'uncu Yargı Paketine ilişkin teklifi de bayramdan sonraki süreçte Meclis Başkanlığına sunacaklarını ifade ederek, "9'ncu Yargı Paketinde ağırlıklı olarak Anayasa Mahkemesi (AYM) tarafından iptal edilen kanunlara ilişkin düzenlemeler yer alacak. Bugün basına yansıyan birtakım haberlere şahit olduk. Aslında hakikaten gerçeği yansıtmayan ve üzüntü verici bir şekilde basına yansıyan bir durum söz konusu. 9'uncu Yargı Paketi'ne ilişkin çalışmalarımızda etki ajanlığına ilişkin herhangi bir düzenleme, çalışma başından itibaren bulunmamaktadır. 6284 sayılı kanunla ilgili de herhangi bir düzenleme bu çalışma da söz konusu değildir. Sanki böyle bir çalışma varmış da bu taslaktan çıkarılmış gibi bir yaklaşımın ortaya konulması ve basında buna dair haberlerin yer alması gerçeği yansıtmamaktadır. Bu, üzüntü verici bir durumdur" diye konuştu.