Milli Savunma Bakanı Güler'den kritik temas! NATO karargahında mevkidaşlarıyla görüştü
NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere Brüksel'e giden Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler NATO Karargahı'nda önemli temaslarda bulundu. Bakan Güler, Ukraynalı ve Litvanyalı mevkidaşlarının yanı sıra pek çok kişiyle görüştü.
Daha sonra NATO Karargahı'nda TMR Başkanlığını ve NATO Daimi Temsilciliği'ni ziyaret eden Güler, Korgeneral Kahya ve Büyükelçi Gümrükçü'den çalışmalara ilişkin bilgi aldı.
LİTVANYA SAVUNMA BAKANI İLE GÖRÜŞTÜ
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, toplantı kapsamında Litvanya Savunma Bakanı Laurynas Kasciunas ile de bir araya geldi.
İki bakan, Türkiye'nin NATO Daimi Temsilciliği'nde heyetler arası görüşme gerçekleştirerek savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulundu.
BAKAN GÜLER UKRAYNA KONULU ÖZEL OTURUMDA
Güler, NATO Savunma Bakanları Toplantısı kapsamında Ukrayna konulu özel oturuma katıldı. Oturum öncesinde pek çok mevkidaşıyla ayak üstü görüşen Güler, Ukrayna Savunma Bakanı Rüstem Umerov ile de sohbet etti.
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