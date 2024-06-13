Milli Savunma Bakanı Güler’den kritik temas! NATO karargahında mevkidaşlarıyla görüştü

Daha sonra NATO Karargahı'nda TMR Başkanlığını ve NATO Daimi Temsilciliği'ni ziyaret eden Güler, Korgeneral Kahya ve Büyükelçi Gümrükçü'den çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

LİTVANYA SAVUNMA BAKANI İLE GÖRÜŞTÜ

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, toplantı kapsamında Litvanya Savunma Bakanı Laurynas Kasciunas ile de bir araya geldi.