Emine Erdoğan'dan İspanya Başbakanı’nın eşi ile Prado Müzesi’ne ziyaret! "Müzedeki her eser İspanya’nın geçmişinden bir kesit"







ÖĞLE YEMEĞİNDE BİR ARAYA GELDİLER

Daha sonra lider eşleri, İspanya'nın 17. yüzyıl ressamları Velazquez tarafından yapılan "Nedimeler" ve Zurbaran'ın "Limonlar, Portakallar ve Bir Gül ile Natürmort," tabloları önünde fotoğraf çektirdi. İspanya Başbakanı'nın eşi Fernandez, burada Emine Erdoğan'a Francisco de Zurbaran'ın 1650'de resmettiği "Kaplarla Natürmort" adlı tablosunda yer alan bir objenin benzerini hediye etti. Lider eşleri ayrıca Prado Müzesi'ni gezmeye gelen öğrencilerle de ilgilenerek, fotoğraf çektirdi. Müze ziyaretinin ardından Emine Erdoğan, Fernandez ile öğle yemeğinde bir araya geldi.