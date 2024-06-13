Emine Erdoğan'dan İspanya Başbakanı’nın eşi ile Prado Müzesi’ne ziyaret! "Müzedeki her eser İspanya’nın geçmişinden bir kesit"
Başkan Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan ile Türkiye-İspanya 8. Hükümetler Arası Zirvesi’ne katılmak üzere İspanya’nın başkenti Madrid’e dün gitti. Emine Erdoğan, bugün İspanya Başbakanı Pedro Sanchez’in eşi Maria Begona Gomez Fernandez ile Madrid’deki Prado Müzesi’ni ziyaret etti. Konuya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yapan Emine Erdoğan, "Ülkenin en köklü müzelerinden Prado Müzesi’ni ziyaret ettik. 12. ile 19. yüzyılları arasına ait resim ve heykellerle birlikte İspanyol Kraliyet ailelerinin koleksiyonlarını inceledik. Ülkenin kimliğini yansıtan müzedeki her eser, İspanya’nın geçmişinden bir kesit sunuyor. Samimi misafirperverlikleri için Sayın Fernandez’e teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.
Başkan Erdoğan'ın, Türkiye-İspanya 8. Hükümetler Arası Zirvesi'ne katılmak üzere İspanya'nın başkenti Madrid'e gerçekleştirdiği resmi ziyarete eşlik eden Emine Erdoğan, Maria Begona Gomez Fernandez ile dünyanın önde gelen müzeleri arasında gösterilen Prado Müzesi'ni gezdi.
Krallık koleksiyonlarının bir araya getirilmesiyle oluşturulan ve dünyaca ünlü El Greco, Diego Velazquez, Francisco de Zurbaran, Goya gibi İspanyol ile Bosch ve Rubens gibi Hollandalı sanatçıların eserlerinin yer aldığı müzede, Emine Erdoğan, Fernandez'den müzedeki eserlere ilişkin bilgi aldı.
ÖĞLE YEMEĞİNDE BİR ARAYA GELDİLER
Daha sonra lider eşleri, İspanya'nın 17. yüzyıl ressamları Velazquez tarafından yapılan "Nedimeler" ve Zurbaran'ın "Limonlar, Portakallar ve Bir Gül ile Natürmort," tabloları önünde fotoğraf çektirdi. İspanya Başbakanı'nın eşi Fernandez, burada Emine Erdoğan'a Francisco de Zurbaran'ın 1650'de resmettiği "Kaplarla Natürmort" adlı tablosunda yer alan bir objenin benzerini hediye etti. Lider eşleri ayrıca Prado Müzesi'ni gezmeye gelen öğrencilerle de ilgilenerek, fotoğraf çektirdi. Müze ziyaretinin ardından Emine Erdoğan, Fernandez ile öğle yemeğinde bir araya geldi.
"İSPANYA'NIN GEÇMİŞİNDEN BİR KESİT..."
Emine Erdoğan, müze ziyaretine ilişkin sosyal medya hesabından da paylaşımda bulundu. Türkiye-İspanya 8. Hükümetlerarası Zirvesi vesilesiyle ziyaret ettiği Madrid'de, İspanya Başbakanı'nın eşi Fernandez ile bir araya geldiklerini belirten Emine Erdoğan, "Ülkenin en köklü müzelerinden Prado Müzesi'ni ziyaret ettik. 12. ile 19. yüzyılları arasına ait resim ve heykellerle birlikte İspanyol Kraliyet ailelerinin koleksiyonlarını inceledik. Ülkenin kimliğini yansıtan müzedeki her eser, İspanya'nın geçmişinden bir kesit sunuyor. Samimi misafirperverlikleri için Sayın Fernandez'e teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.
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