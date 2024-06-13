AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten Özgür Özel’e tepki: Cumhur İttifakı’na yönelik sözleri saygısız bir siyasi saldırganlıktır

ÖZGÜR ÖZEL'DEN ÇİRKİN YAKIŞTIRMA

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise normalleşmeye henüz hazır olmayanın kendisi olduğunu partisinin grup toplantısında yaptığı açıklama ile göstermiş oldu.

Özel, Devlet Bahçeli'nin açıklamalarına yanıt olarak yaptığı açıklamada Cumhur İttifakı'nı "suç ortağı" olarak tanımladı.

Özel'in o sözleri şu şekilde: "Bize kimse ittifak falan önermesin, çünkü bugünün sorumluları, bu sorumluluğu taşıyacak. Sayın Bahçeli şöyle bir kolaycılık yapmasın. Memleketi bu hale getirip suç ortağını bize doğru itmesin. Bu sorunları ya çözsünler ya bıraksınlar biz çözeriz"