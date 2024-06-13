AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Özgür Özel'e tepki: Cumhur İttifakı'na yönelik sözleri saygısız bir siyasi saldırganlıktır
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Cumhur İttifakı ile ilgili yaptığı açıklamalar tepki gösterdi. Çelik, Özel'in sözlerile ilgili olarak "Siyasi nezaket atmosferine yakışmayan saygısız bir siyasi saldırganlıktır" ifadelerini kullandı.
2024 yerel seçimlerinin ardından yumuşama siyaseti için adımlar atılırken yeni bir tartışma başladı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, seçimlerin ardından Başkan Erdoğan'dan randevu istemiş, ilk görüşme AK Parti Genel Merkezi'nde gerçekleşmişti. Erdoğan, iade-i ziyaret için 18 yıl sonra CHP Genel Merkezi'ne giderek Özgür Özel ile bir görüşme daha gerçekleştirdi.
BAHÇELİ'DEN İDDİALARA YANIT
Tüm bunlar yaşanırken yumuşama siyasetinden MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin rahatsız olduğu iddia edildi. Bahçeli'nin taktığı yüzükten paylaşımına kadar birçok adımı üzerinden olumsuz çıkarımlar yapılmaya çalışıldı.
Bahçeli, söz konusu iddialar ile Cumhur İttifakı'nın zedelenmesine izin vermeyerek, normalleşme adımlarının önünde kendilerini engel olarak görenlere "Hodri meydan" deyip "Bu kapsamda yumuşama atmosferinin sürdürülebilir hale gelmesinin önünde şayet MHP bariyer olarak telakki ediliyorsa ülkemiz ve milletimiz uğruna her türlü fedakarlığı göze almaya" hazırız yanıtını verdi.
ÖZGÜR ÖZEL'DEN ÇİRKİN YAKIŞTIRMA
CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise normalleşmeye henüz hazır olmayanın kendisi olduğunu partisinin grup toplantısında yaptığı açıklama ile göstermiş oldu.
Özel, Devlet Bahçeli'nin açıklamalarına yanıt olarak yaptığı açıklamada Cumhur İttifakı'nı "suç ortağı" olarak tanımladı.
Özel'in o sözleri şu şekilde: "Bize kimse ittifak falan önermesin, çünkü bugünün sorumluları, bu sorumluluğu taşıyacak. Sayın Bahçeli şöyle bir kolaycılık yapmasın. Memleketi bu hale getirip suç ortağını bize doğru itmesin. Bu sorunları ya çözsünler ya bıraksınlar biz çözeriz"
AK PARTİ'DEN SERT TEPKİ: SAYGISIZ BİR SİYASİ SALDIRGANLIK
Özel'in skandal sözlerine AK Parti'den yanıt gecikmedi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Özel'in Cumhur İttifakı bileşenlerine "suç ortağı" demesine "Siyasi nezaket atmosferine yakışmayan saygısız bir siyasi saldırganlıktır" şeklinde tepki gösterdi.
Çelik'in açıklaması şu şekilde:
CHP Genel Başkanı Sn Özgür Özel'in Cumhur İttifakı'nın birliğinde ve bütünlüğünde bir sorun olduğunu düşünmesi beyhude bir yaklaşımdır. Sn Özel'in Cumhur İttifakı bileşenlerine "suç ortağı" demesi ise siyasi nezaket atmosferine yakışmayan saygısız bir siyasi saldırganlıktır. Cumhur İttifakı güçlü bir birliktelikle yoluna devam etmektedir ve her türlü saldırganlığa siyaset ve hukuk zemininde cevap verecek güçtedir. Sn Özel'in Cumhurbaşkanımızın iade-i ziyareti sonrasında bu şekilde yakışıksız bir açıklama yapmasını, yürüttüğü siyasete dönük olarak CHP içinde meydana gelen rahatsızlıkları giderme çabası olarak görüyoruz.
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