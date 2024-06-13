Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan peş peşe diplomasi trafiği!
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Üsküp’te düzenlenen Güney Doğu Avrupa Ülkeleri Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi 'nde peş peşe görüşmelerde bulunuyor. Bakan Fidan, Arnavutluk Cumhurbaşkanı Bayram Begay ve Karadağ Cumhurbaşkanı Jakov Milatoviç ile bir araya geldi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Üsküp'te düzenlenen Güney Doğu Avrupa Ülkeleri Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi 'nde peş peşe görüşmelerde bulunuyor.
ARNAVUTLUK CUMHURBAŞKANI BEGAY İLE GÖRÜŞTÜ
Bakanlık, X sosyal medya hesabından, Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te yapılan Güneydoğu Avrupa Ülkeleri Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi öncesinde Fidan ve Begay'ın görüştüğü bilgisini paylaştı.
Bakanımız @HakanFidan Üsküp'teki Güney Doğu Avrupa Ülkeleri Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi öncesinde Arnavutluk Cumhurbaşkanı Bayram Begay ile görüştü. 🇹🇷🇦🇱 pic.twitter.com/0VaDAf6ezd— T.C. Dışişleri Bakanlığı (@TC_Disisleri) June 13, 2024
Arnavutluk Cumhurbaşkanı Begay, X hesabından yaptığı paylaşımda, iki ülke arasındaki bağların güçlendirilmesi ve bölgesel işbirliğinin teşvik edilmesine yönelik Bakan Fidan ile verimli görüşmeler yaptıklarını kaydetti.
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