13 Haziran 2024, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan peş peşe diplomasi trafiği!

AA ahaber.com.tr
Giriş: 13.06.2024 18:07 Güncelleme: 13.06.2024 18:41
ABONE OL
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’dan peş peşe diplomasi trafiği!

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Üsküp’te düzenlenen Güney Doğu Avrupa Ülkeleri Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi 'nde peş peşe görüşmelerde bulunuyor. Bakan Fidan, Arnavutluk Cumhurbaşkanı Bayram Begay ve Karadağ Cumhurbaşkanı Jakov Milatoviç ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Üsküp'te düzenlenen Güney Doğu Avrupa Ülkeleri Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi 'nde peş peşe görüşmelerde bulunuyor.

ARNAVUTLUK CUMHURBAŞKANI BEGAY İLE GÖRÜŞTÜ

Bakanlık, X sosyal medya hesabından, Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te yapılan Güneydoğu Avrupa Ülkeleri Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi öncesinde Fidan ve Begay'ın görüştüğü bilgisini paylaştı.

Arnavutluk Cumhurbaşkanı Begay, X hesabından yaptığı paylaşımda, iki ülke arasındaki bağların güçlendirilmesi ve bölgesel işbirliğinin teşvik edilmesine yönelik Bakan Fidan ile verimli görüşmeler yaptıklarını kaydetti.

PEŞ PEŞE DİPLOMASİ!

Dışişleri Bakanlığı: Bakanımız Hakan Fidan Üsküp'te düzenlenen Güney Doğu Avrupa Ülkeleri Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi marjında Karadağ Cumhurbaşkanı Jakov Milatoviç ile bir araya geldi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör