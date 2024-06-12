Başkan Recep Tayyip Erdoğan’dan diplomasi trafiği! Önce İspanya sonra İtalya | G-7 Zirvesi’ne özel davetli

YOĞUN DİPLOMASİ: 14 HAZİRAN'DA İTALYA

Başkan Erdoğan, İspanya ziyaretinin ardından ise bir diğer Avrupa ülkesi olan İtalya'ya gidecek. Erdoğan,14 Haziran'da İtalya'da düzenlenen G7 Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılım sağlayacak.