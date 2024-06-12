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Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan diplomasi trafiği! Önce İspanya sonra İtalya | G-7 Zirvesi'ne özel davetli

Giriş Tarihi: 12.06.2024 Güncelleme Tarihi: 12.06.2024
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan’dan diplomasi trafiği! Önce İspanya sonra İtalya | G-7 Zirvesi’ne özel davetli

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 18 yılın ardından gerçekleştirdiği CHP Genel Merkezi ziyaretinin ardından diplomasi trafiğine çıkıyor. Türkiye-İspanya 8. Hükümetler Arası Zirvesi kapsamında, 12-13 Haziran'da İspanya Başbakanı Pedro Sanchez’in davetlisi olarak Madrid'e gidecek Başkan Erdoğan, devamında bir diğer Avrupa ülkesi olan İtalya'nın yolunu tutacak. Başkan Erdoğan, İtalya'da G7 Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılım sağlayacak. Öte yandan Kurban Bayramı sonrası temaslarını sürdürecek olan Başkan Erdoğan, Washington'daki NATO Liderler Zirvesi'ne katılarak ABD Başkanı Joe Biden dahil birçok kritik görüşmede bulunacak. İşte detaylar...

Cumhurbaşkanlığına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'ın vekalet etmesine dair tezkere, Resmi Gazete'de yayımlandı.

CUMHURBAŞKANLIĞINA CEVDET YILMAZ VEKALET EDECEK

Tezkereye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan 12-14 Haziran tarihlerinde İspanya Krallığı ile İtalya Cumhuriyeti'ne ziyarette bulunacağından, dönüşüne kadar Cumhurbaşkanlığına, Anayasa'nın 106'ncı maddesi uyarınca Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz vekalet edecek.

BAŞKAN ERDOĞAN MADRID YOLCUSU!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-İspanya 8. Hükümetler Arası Zirvesi kapsamında, 12-13 Haziran'da İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'in davetlisi olarak Madrid'e gidecek.

YOĞUN DİPLOMASİ: 14 HAZİRAN'DA İTALYA

Başkan Erdoğan, İspanya ziyaretinin ardından ise bir diğer Avrupa ülkesi olan İtalya'ya gidecek. Erdoğan,14 Haziran'da İtalya'da düzenlenen G7 Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılım sağlayacak.

G-7 ZİRVESİ'NE ÖZEL DAVETLİ

Başkan Erdoğan, G7 Zirvesi'nde gerçekleştireceği görüşmelerde de Gazze konusunu öncelikli olarak gündemde tutacak.

BAYRAM SONRASI ABD TEMASI!

Başkan Erdoğan 9-11 Temmuz tarihlerinde ise en önemli ziyaretlerinden birini ABD'de gerçekleştirecek.

NATO'DA KRİTİK TEMAS!

Başkan Erdoğan, bayram sonrası Washington'da düzenlenecek NATO Liderler Zirvesi'ne katılacak.

JOE BIDEN VE BİRÇOK LİDERLE GÖRÜŞECEK

ABD'deki ziyaretinde birçok liderler görüşecek olan Başkan Erdoğan'ın ABD Başkanı Joe Biden ile de görüşmesi bekleniyor.

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