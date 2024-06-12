BM: Batı Şeria ve Doğu Kudüs’te 7 Ekim’den bu yana 520’den fazla Filistinli öldürüldü

YARDIMLARA ENGEL

Haq, tüm zorluklara rağmen insani yardım çalışanlarının her hafta Gazze'de 280 bin kişiye sağlık hizmeti sunduğunu bildirdi. Çatışma, yollardaki yıkım ve giriş bölgelerindeki kısıtlamalar nedeniyle yardım dağıtımına ilişkin zorlukların sürdüğüne işaret eden Haq, açlık koşullarını düzeltmek için kritik yardımına ihtiyaç olduğunu vurguladı.