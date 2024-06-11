İETT şoförlerine İBB'den "sus" talimatı! Konuşma yasağı getirildi | 15 Haziran'da kontak kapatacaklar

ARAÇLAR SEFERLERE ÇIKAMAYACAK DURUMDA

Önceki gün Fatih Saraçhane'deki İBB Binası önünde saat 14.00'da toplanan 3 bin 41 otobüs esnafı, alacaklarını alamadıkları, otobüslerine bakım yapamadıkları, borçlarını ödeyemediklerini ifade ederek eylem gerçekleştirdi. Ekonomik güçlerinin tükendiğini kaydeden esnaf, araçların sefere çıkamayacak durumda olduğunu aktardı. İETT tarafından da mobbinge ve baskı maruz kaldıklarını söyleyen esnaf, bankalara, vergi dairelerine, tamircilere ve SGK'ya olan borçlarından dolayı batma noktasına geldiklerini öne sürdü. Yaklaşan kurban bayramı öncesinde de ibadetlerini yerine getiremeyeceklerini, evlerine ekmek dahi götüremeyecek durumda olduklarını belirtti.