İETT şoförlerine İBB'den "sus" talimatı! Konuşma yasağı getirildi | 15 Haziran'da kontak kapatacaklar
Bir süredir alacaklarını tahsil edemeyen Özel Halk Otobüsü şoförleri 1 ay arayla İBB önünde 2 defa eylem yaptı. Bu eylemlerde İETT tarafından da mobbinge ve baskı maruz kaldıklarını söyleyen şoförler, bankalara, vergi dairelerine, tamircilere ve SGK'ya olan borçlarından dolayı batma noktasına geldiklerini iddia etti. Eylemlerin ardından dikkat çeken bir talimat geldi. Şoförlere bu konuda konuşmamaları yönünde bir uyarı yapıldı. Özel Halk Otobüsü esnafı ödemelerini alamadıkları için 15 Haziran Cumartesi günü kontak kapatacaklarını sefere çıkmayacaklarını duyurdu.
İETT şoförleri alacaklarını tahsil edemeyecek hale geldi. Batma raddesine gelen Özel Halk Otobüsü esnafı 1 ay arayla 2 kere İBB önünde eylem yaptı ancak esnafa İETT'den 'Konuşmayın' talimatı geldi.
"SUS" TALİMATI GELDİ
Araçlarda bulunan bilgilendirme ekranına İETT tarafından gelen mesajda, "Değerli sürücümüz! Kurum bilgisi olmadan Basın görevlilerine mülakat/röportaj verilmemesi gerekmektedir. İETT" ifadeleri yer aldı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) kamu iştiraki İETT'ye bağlı sefer yapan Özel Halk Otobüs sahipleri 15 Mayıs tarihinde yaptıkları eylemin ardından kendilerine verilen 'çözülecek' sözünün Haziran ayı içerisinde de tutulmadığını belirterek 2'nci eylemlerini gerçekleştirdi.
ARAÇLAR SEFERLERE ÇIKAMAYACAK DURUMDA
Önceki gün Fatih Saraçhane'deki İBB Binası önünde saat 14.00'da toplanan 3 bin 41 otobüs esnafı, alacaklarını alamadıkları, otobüslerine bakım yapamadıkları, borçlarını ödeyemediklerini ifade ederek eylem gerçekleştirdi. Ekonomik güçlerinin tükendiğini kaydeden esnaf, araçların sefere çıkamayacak durumda olduğunu aktardı. İETT tarafından da mobbinge ve baskı maruz kaldıklarını söyleyen esnaf, bankalara, vergi dairelerine, tamircilere ve SGK'ya olan borçlarından dolayı batma noktasına geldiklerini öne sürdü. Yaklaşan kurban bayramı öncesinde de ibadetlerini yerine getiremeyeceklerini, evlerine ekmek dahi götüremeyecek durumda olduklarını belirtti.
1 MİLYON 700 BİN TL'Yİ ALAMADILAR
Araç başına 1 milyon 700 bin TL alacaklarını tahsil edemediklerini, kendilerine verilen sözlerin tutulmadığını aktaran esnaf İBB Genel Sekreter'i Can Akın Çağlar'ın kendilerine 'Seçim döneminde çok para harcadık, borçlanma limitini de aştığımız için kasamızda para kalmadı. Sıfırı tükettik. Size para ödeyemeyiz" itirafıyla sarsıldı.
15 HAZİRAN'DA KONTAK KAPATACAKLAR
İBB'den 5 milyar TL'den fazla alacakları olduğunu belirten esnaf, 5 aydır oyalandıklarını, mevcut sürecin devam etmesi halinde kentte yolcu taşıyamayacaklarını, sefere çıkamayacaklarını belirtti. Otobüs esnafının eylemi sonrasında ise bağlı oldukları İETT'den şoförler 'Konuşmayın' talimatı gitti. Seslerini duyurmak isteyen esnafa sansür uygulamak isteyen İETT, otobüslerde bulunan bilgilendirme ekrana gönderdiği mesajda, "Değerli sürücümüz! Kurum bilgisi olmadan Basın görevlilerine mülakat/röportaj verilmemesi gerekmektedir. İETT" ifadelerine yer verdi.
Özel Halk Otobüsü esnafı ödemelerini alamadıkları için 15 Haziran Cumartesi günü kontak kapatacaklarını sefere çıkmayacaklarını ilan etti
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Sadece %5'i Başarabiliyor: Güneş Gözlüğü Olmayan 3 Pandayı Bulabilir misiniz?
- SSK, Bağ-Kur, 4C, EYT ayırt etmeksizin yatacak! En düşük emekli maaşı 10 bin TL üstü ve 30.150 TL altına 17.650 lira...
- Trafik Sigortası 2024: Yeni Fiyatlar ve Etkileyen Faktörler Neler? Aracı olanlar dikkat: Kim kaç TL ödeyecek?
- Muğla deprem! Ege Denizi'nde deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde? AFAD-Kandilli son dakika...
- Anneler Mutlaka Denesin! Çoraplardaki Lekelere Doğal Çözüm
- MEB il dışı atama sonuç ekranı 2024 | MEBBİS Öğretmen iller arası tayin başvuru sonuçları açıklandı mı? personel.meb.gov.tr!
- e-Okul kapandı mı, ne zaman kapanacak? 2024 2. dönem not girişi ve devamsızlık girişi bitti mi? eokul.meb.gov.tr Devamsızlık Sorgulama...
- Takdir Teşekkür belgesi 2024: Ortalama, puan, devamsızlık şartları neler? İlkokul, ortaokul, lise Takdir/Teşekkür belgesi hesaplama...
- Gelire göre doğalgaz desteği nedir, şartları neler? Dar gelirliye fatura desteği geliyor! 25 metreküp doğalgaz desteği bitti mi?
- 700 bin kamu işçisine zamlı ilave tediye yattı mı? 2024 Haziran 1. ilave tediye takvimi: 13 günlük 4D, Taşeron işçiye o tarihte...
- Beşiktaş gol üstüne gol atıyor! Galatasaray'ın ardından Kanarya'nın yıldızına kancayı taktı
- Yazın karpuz yerken dikkat! Bu bölümünü asla yemeyin!