'Akşener'in fotoğrafı indirilsin' demişti: İYİ Partili vekile kesin ihraç talebi
İYİ Parti Çanakkale Milletvekili Rıdvan Uz Meral Akşener'in fotoğrafının kaldırılmasını önermişti. Bu önerinin ardından vekil Uz, İYİ Genel Başkan Müsavat Dervişoğlu tarafından kesin ihraç talebiyle müşterek disiplin kuruluna sevk edildi.
İYİ PARTİLİ VEKİLE KESİN İHRAÇ TALEBİ
Genel Başkan Yardımcısı Hukuk-Seçim ve Parlamento İlişkileri Başkanı Hakan Şeref Olgun, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İYİ Parti Çanakkale Milletvekili Rıdvan Uz, Genel Başkanımız Sayın D. Müsavat Dervişoğlu tarafından, Parti Tüzüğünün kendisine verdiği yetkiye istinaden, tedbirli olarak ve kesin ihraç talebiyle Müşterek Disiplin Kuruluna sevk edilmiştir" ifadelerine yer verdi.
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