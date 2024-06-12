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İzmir Büyükşehir Belediyesi çalışanları kazan kaldırdı! İş bırakan memurlardan protesto: "Emekçiler burada Cemil Tugay nerede?"

DHA ahaber.com.tr
Giriş: 12.06.2024 22:15 Güncelleme: 12.06.2024 22:22
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İzmir Büyükşehir Belediyesi çalışanları kazan kaldırdı! İş bırakan memurlardan protesto: Emekçiler burada Cemil Tugay nerede?

CHP’li belediyelerde işçiler, verilen sözlerin tutulmaması üzerine haklarını aramaya devam ediyor. Son olarak İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Tüm Bel-Sen arasında gerçekleştirilen toplu iş sözleşmesi (TİS) görüşmelerinde uzlaşı sağlanaması üzerine iş bırakan memurların, İzmir Büyükşehir Belediye Meclis toplantısının yapıldığı salona girmeye çalışması üzerine gerginlik yaşandı. Sendika temsilcileri ve memurlar,  "Emekçiler burada Cemil Tugay nerede?" sloganları attı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi çalışanları verilen sözleri tutulmamasının ardından belediye önünde kazan kaldırdı.



Sendika ve belediye arasında bugün gerçekleştirilen görüşmelerde belediyenin sınırda teklif vermesi üzerine eylem kararı alan memurlar, Kültürpark'ta bulunan Meclis Salonu önünde belediye meclisi toplantısı öncesinde toplandı.

"EMEKÇİLER BURADA CEMİL TUGAY NEREDE?
Sendika temsilcileri ve memurlar, "Bize ekmek yoksa size huzur yok", "Zafer direnen emekçinin olacak", "Başkan nerede emekçiler burada", "Sadaka değil toplu sözleşme", "Emekçiler burada Cemil Tugay nerede?" sloganları attı.

Çevik kuvvet ekipleri, salon önünde güvenlik önlemleri aldı.

Memurların meclisin yapılacağı salona girmek istemesi üzerine gerginlik yaşandı.

MECLİS ÜYELERİNE TEPKİ
Eylem yapan memurlar, meclis toplantısının ardından meclis üyelerine tepki gösterdi.

VERİLEN SÖZLER YERİNE GETİRİLMEDİ
Meclis toplantısına başkanlık yapan İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Zafer Levent Yıldır'ın önünü, aracıyla binadan ayrılmak istediği sırada kesen memurlar, kendilerine yerel seçim öncesinde "seçimin kazanılması halinde iyi bir TİS imzalanacağı" yönünde söz verildiğini, ancak bu sözün yerine getirilmediğini ifade etti.

SEKRETER YARDIMCISI ZEKİ YILDIRIM'A DA AYNI SÖZLERLE TEPKİ
Yıldır'dan özür dilemesini isteyen memurlar, özür dilemesinin ardından Yıldır'ın gitmesine izin verdi. Memurlar, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Zeki Yıldırım'a da aynı sözlerle tepki gösterdi.

"ELİNİZİ EKMEĞİMİZDEN ÇEKİN"
Eylem sonrasında açıklama yapan Tüm-Bel-Sen İzmir 1 No'lu Şube Başkanı Cevdet Keleş, dialogdan yana olduklarını belirterek, "Elinizi ekmeğimizden çekin. Ekmeğimizi çaldırmayacağız. Bugün demokratik tepkimizi gösterdik. Eylemimiz burada bitmedi. Burada örgütlü olan tüm sendikalar yarın tam gün iş bırakıyoruz. Eğer sağır kulaklar bizi duymazsa duyuracak eylemleri biliyoruz, bunları tek tek yapacağız." diye konuştu.

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