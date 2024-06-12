İzmir Büyükşehir Belediyesi çalışanları kazan kaldırdı! İş bırakan memurlardan protesto: "Emekçiler burada Cemil Tugay nerede?"

"EMEKÇİLER BURADA CEMİL TUGAY NEREDE?

Sendika temsilcileri ve memurlar, "Bize ekmek yoksa size huzur yok", "Zafer direnen emekçinin olacak", "Başkan nerede emekçiler burada", "Sadaka değil toplu sözleşme", "Emekçiler burada Cemil Tugay nerede?" sloganları attı.