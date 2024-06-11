Türkiye’nin 2. uzay yolculuğu tamamlandı! Bakan Mehmet Fatih Kacır ve astronot Tuva Cihangir Atasever’den flaş açıklamalar

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, gelecek dönemde, insanlı uzay görevlerinde yeni uluslararası işbirlikleriyle Türkiye'nin uzay alanında bilimsel araştırma gerçekleştirme kapasitesini daha ileriye taşıyacaklarını belirterek, "Bilim ve teknolojide iddialı, yüksek teknoloji alanlarında rekabetçi ürün ve hizmetler sunan bir Türkiye için uzayın sunduğu fırsatlardan en üst düzeyde yararlanacağız." dedi.

Kacır, "yörünge altı araştırma uçuşu" sonrası yurda dönen Türkiye'nin ikinci astronotu Tuva Cihangir Atasever ile Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın katılımıyla bakanlıkta basın toplantısı düzenledi. Atasever'in yörünge altı araştırma uçuşunu başarıyla icra ederek ülkeye döndüğünü ifade eden Kacır, "Atasever, Türk halkının gurur anlarına bir yenisini ekledi. 'Tek millet, iki devlet' şiarıyla Türk ve Azerbaycan bayraklarını uzayda gururla taşıyarak tarihe adını altın harflerle yazdırdı. Atasever'in annesi Azerbaycan Türkü. Yanında taşıdığı kefiye ile Filistin halkının, Gazzeli çocukların yaşadığı eziyeti, dünyaya duyurdu. Kendisine, 'Vatanına, Türkiye'ye hoş geldin.' diyorum." şeklinde konuştu.