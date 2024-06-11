Son dakika | MHP lideri Devlet Bahçeli’den TBMM’de önemli açıklamalar! Emperyalizmin tehlikeli planı: Asıl hedef Türkiye’dir

"DEM'İN HEDEFİ HİZMET DEĞİL"

ABD, Suriye kuzeyinde örgüte seçim yaptırmak için uygun bir ortam ve zaman kollamakta. bu olacak şey değildir. Sineye çekilecek durum olamayacaktır. Ağustos aynının işaret edilmesi skandal üstüne skandaldır. Haklı tepkisi sözde seçimleri erteletmiştir. Bununla yetinmemizi kimse bekleyemez. Sözde seçimler gündemden tamamen çıkarılmalı, bir daha tartışma konusu yapılmamalıdır. Suriye'nin dağılmasına karşıyız. Toprak bütünlüğüne saygılıyız, her devletin de saygı duymasını bekleriz. Sözde demokratik manevralar yapmak Türkiye için haklı operasyon nedenidir. Seyirci kalmak Türk vatanını felakete sürüklemekle eş değerdir. Alarm zilleri çalan gelişmeleri bölge ülkelerinin ve Rusya'nın sessizce izlemesi düşündürücüdür. Terör devleti kurmak isteyenlere meydanın boş olmadığını, tetikte beklediğimizi hatırlatmak isterim.

DEM Partili başkanın görevden el çektirilmesi, 19 yıl hüküm alarak tutuklanması Türk devlet onurunun şaşmaz hükmüdür. Seçimlerde bölücü örgüt ile ilişki olan teröristleri bilinçli şekilde aday yapanların Türkiye'yi siyasi çalkantıya mahkum etmek istedikleri açıktır. 30'a yakın örgüt üyesinin belediye başkanlığı koltuğunda oturması düşmanlık alametidir. Devletin hazinesinden paraları teröristlere yağmalatmaktalar. Dünyanın neresine giderseniz gidin böyle bir tablonun suç olduğunu görürsünüz. Teröristlerin görevden alınması hukuk devletinin onurudur. İhanete göz yummak demokrasi değildir. DEM'lenmiş CHP'nin başındaki zat halkın iradesinin tanınmadığını söyleyerek kendi kalesine gol üstüne gol atmaktadır. Suriye'nin kuzeyindeki hain teşebbüsleri kuzuların sessizliği gibi izlemesi trajedidir. CHP ele geçirilmiş ve Atatürk ile yolları çoktan ayrılmıştır. Özgür bey kavga istediğimizi söylüyor. Böyle bir niyetimiz yoktur. Kavga edeceksek Özgür bey rahat olsun; o bizim klasmanımızda da ağırlığımızda da değildir. Meselemiz maşalarla değil tutan ellerledir.

"SANIRIM, BU CANLI FAZLA YÜREK YEMİŞ"

DEM vekili "Kürdistan'da işgalcisiniz. Seçilme hakkını ellerinden alıyorsunuz. Halkımızı direnişe davet ediyoruz" demiştir. Valimizi tehdit etmiştir. Sanırım, bu canlı fazla yürek yemiş, kanat takmadan yüksekten uçmaya çalışmaktadır. Türkiye'de Kürdistan diye bir yer olmadığını anlamayanlara daha ne diyelim. İhaneti meslek edinmelerine nereye kadar katlanalım. Kürt kökenli kardeşlerimizin vatandaş sayılmadığını iddia etmek düşman dilidir. Ne DEM'in ne PKK'nın Kürt kökenli kardeşlerimiz ile hiçbir ilişkisi yoktur.